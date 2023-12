Halvor Egner Granerud po pierwszym weekendzie sezonu 2023/24 w skokach narciarskich nie krył rozczarowania. Obrońca Kryształowej Kuli na razie nie tyle, co nie bije się o pucharowe podium, co nie może nawet doskoczyć do czołowej dziesiątki. W Norwegii są mocno zaniepokojeni dyspozycją podopiecznego Aleksandra Stoeckla. Padają gorzkie słowa. - To musi być brutalne - zaznaczył ekspert Johan Remen Evensen.