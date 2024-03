Dawid Kubacki, który nie wystąpił w czterech ostatnich konkursach poprzedniego sezonu z powodu problemów zdrowotnych swojej żony, zakończył cykl z 1592 punktami na koncie. Teraz, na niespełna miesiąc przed finałem zmagań w Planicy, ma ich zaledwie 183. Do tej pory tylko raz zameldował się w czołowej dziesiątce zawodów indywidualnych - w Sapporo był ósmy , ale niestety nie była to zapowiedź kolejnych dobrych wyników. "Mustaf" dalej jest cieniem zawodnika, który zachwycał kilkanaście miesięcy temu.

Przed zawodami w Lahti Thomas Thurnbichler odsunął Kubackiego od składu , co było o tyle zaskakujące, że sam zainteresowany jeszcze w grudniu odgrażał się, że ani myśli o przerwie od startów w konkursach. Jego wypowiedź po nieudanych skokach w Klingenthal odbiła się szerokim echem w mediach.

"Trener myślał o tym, żebym tu nie przyjeżdżał, a ja się uparłem, że chcę tutaj przyjechać. Tyle. Po to się trenuje całe lato, żeby startować w zawodach, a nie żeby teraz sobie jeździć na zgrupowania i na treningi w trakcie sezonu i odpuszczać starty" - mówił wówczas w rozmowie z Eurosportem.

Były trener Dawida Kubackiego dosadnie: On nie jest sobą

To właśnie do tych słów odniósł się teraz były trener Dawida Kubackiego, Józef Jarząbek . Zdaniem szkoleniowca grudniowa wypowiedź Kubackiego była "efektem frustracji".

Jak zauważył Jarząbek, z drugiej strony Kubacki nie ponosi winy za swoją słabszą dyspozycję. Ciężko trenuje, poważnie podchodzi do przygotowań i przestrzega rygorystycznej diety. "Wyobrażam sobie, że bierze do siebie wskazówki trenera. Potem jedzie na zawody i zawodzi. To nie podoba się kibicom. Pojawia się krytyka. Z tym, że Dawid jest jeszcze bardziej zdenerwowany swoją postawą niż fani" - stwierdził były trener mistrza świata z Seefeld.