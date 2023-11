Jak co roku oczekiwania związane z występami reprezentacji Polski w skokach narciarskich przed pierwszym konkursem pucharu świata były bardzo duże. Skoki narciarskie cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, co naturalnie związane jest z sukcesami biało-czerwonych. Zapowiedzi ze strony skoczków, a także Thomasa Thurnbichlera były jednak przed konkursem w Ruce stonowane.

Piotr Żyła , Aleksander Zniszczoł , Jakub Wąsek i Kamil Stoch nie zdołali zakwalifikować się do finałowej serii konkursu w Ruce. Największym rozczarowaniem był występ Stocha. 36-latek uzyskał zaledwie 113,5 metra, co pozwoliło mu na zajęcie 43. miejsca. Wyprzedził tym samym tylko siedmiu zawodników.

Łukasz Kruczek dobitnie o problemach polskich skoczków

- Czy potrzebują więcej czasu? Z jednej strony chciałoby się go mieć, a z drugiej strony teraz wszystko dzieje się szybciej i tego czasu nie ma. To od tych młodszych zawodników zależy przede wszystkim, czy chcą już sięgać wyżej, czy czekać. Często o tym przeskoku na wyższy poziom decyduje po prostu wewnętrzna motywacja, która pcha zawodnika do codziennego wysiłku i podejmowania wyzwań, do stawania czoła trudnościom - stwierdził Łukasz Kruczek.