Skoki narciarskie. Halvor Egner Granerud musi uważać. Możliwa obniżka formy

"Obecny problem Dawida Kubackiego tkwi w dyspozycji, a nie poziomu, do którego doszedł. On go trzyma, jednak można zauważyć pewne braki dyspozycyjne . W wywiadach wspominał o technicznych usterkach , które pojawiają się przy wyjściu z progu. Z drugiej strony patrząc na końcówkę sezonu letniego, kiedy jesienią prezentował bardzo dobrą formę, a następnie przełożyło się to na grudzień, to jest naturalne, że przychodzi jakaś obniżka formy " - przyznał Apoloniusz Tajner w rozmowie z portalem "Wprost".

"U Halvora Egnera Graneruda jest odwrotnie. On w grudniu dopiero się zbierał, a w styczniu nadszedł wybuch formy, którą trzyma, ale też przyjdzie moment, w którym to będzie się obniżało. Co prawda, trudno powiedzieć, kiedy to nastąpi, bo to też zależy od kilku czynników, m.in. przygotowania motorycznego. Praktyka jest taka, że ci, którzy na początku prezentują doskonałą formę, to z czasem ona się obniża, to jest norma" - dodał były prezes Polskiego Związku Narciarskiego, którego zastąpił na tym stanowisku Adam Małysz.