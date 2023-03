Apetyty przed konkursem drużynowym na mistrzostwach świata w Planicy były spore. Rozbudziła je zwłaszcza forma naszych reprezentantów podczas odbywających się dzień wcześniej zawodów indywidualnych. Po zliczeniu not wszystkich startujących okazało się, że "Biało-Czerwoni" byli najlepszą nacją ze wszystkich , co odczytywano jako dobry prognostyk. Entuzjazmu i wiary w medal nie krył Thomas Thurnbichler . "Jestem przekonany, że ta drużyna będzie jutro walczyć o kolejny medal. Jutro chcemy złota, to musi być właśnie złoto. Jeśli chłopcy wykonają swoją robotę, to jest to możliwe" - mówił w piątek przed kamerą Eurosportu.