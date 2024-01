"Nie żyje Mateusz Rutkowski. Dotarła do nas smutna wiadomość - w wieku 37 lat zmarł były reprezentant Polski w skokach narciarskich, mistrz świata juniorów z 2004 roku, Mateusz Rutkowski. Polski Związek Narciarski składa kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie oraz bliskim Mateusza" - przekazano w komunikacie.

Krótkim komentarzem podzielił się też brat sportowca , Łukasz Rutkowski, który też był skoczkiem narciarskim, a obecnie jest właścicielem klubu Rutkows-ski. " To była nagła śmierć " - powiedział. Jego słowa poprzedziła relacja z akcji ratunkowej, zamieszczona w serwisie Góral.info.pl.

Służby ratunkowe zostały zadysponowane do Skrzypnego gdzie doszło do nagłego zatrzymania krążenia u mężczyzny. Na miejsce udali się ratownicy Zespołu ratownictwa Medycznego oraz strażacy z OSP Skrzypne, OSP Szaflary i JRG Nowy Targ. Ratownicy po przybyciu na miejsce niezwłocznie podjęli czynności reanimacyjne. Niestety, pomimo podjętej akcji mającej przywrócić krążenie nie udało się uratować życia mężczyźnie

Pogrzeb Mateusza Rutkowskiego w Skrzypnem. Znane są miejsce, data i godzina ceremonii

Koledzy wspominają Mateusza Rutkowskiego. "Nie bez powodów nazywano go następcą Adama Małysza"

Mateusza Rutkowskiego wspominali jego koledzy ze świata skoków. Stefan Hula mówił tym, że jego kariera nie potoczyła się tak, jakby sam sobie tego życzył. Dlaczego? "Na ten temat już dużo było powiedziane dawno temu. Spadło na niego dużo presji i może sobie z tym tak do końca nie poradził? Może faktycznie potrzebował pomocy, której nie dostał?" - zastanawiał się w Przeglądzie Sportowym Onet. I dodawał:

Szkoda, wielka szkoda, bo na pewno mogliśmy mieć niesamowicie dobrego skoczka. Już dawno nie mieliśmy ze sobą kontaktu, bo właściwie odkąd skończył skakać, nie widywaliśmy się, ale zawsze będę go pamiętał, jako zadziornego, ambitnego i pozytywnego chłopaka z dobrą energią

Trzy grosze dorzucił też Jakub Kot, który przyznał, że informacja o śmierci Rutkowskiego była dla niego szokiem. Zaznaczył, że Mateusz był obdarzony niesamowitym talentem. "Niektórzy mogą trenować sto lat i nie będą mieli tego, co on dostał od Boga. Skakał pięknie technicznie. Nie bez powodów nazywano go następcą Adama Małysza. Na mistrzostwach świata juniorów wygrał z Thomasem Morgensternem" - przypominał w Fakcie.