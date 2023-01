Borek Sedlak zabrał głos po konkursie w Zakopanem. "Żal mi Dawida"

Po tym jak Austriak Stefan Kraft omal nie pobił rekordu skoczni, uzyskując 145,5 m, jury zdecydowało się na obniżenie belki o jeden stopień. Tyle tylko, że przy próbie tego zawodnika doszło do wybryku ze strony wiatru. Ten mocno wiał mu akurat pod narty. Stało się zatem jasne, że czterech pozostałych zawodników na górze, zostało postawionych pod ścianą. Pokazał to skok Mariusa Lindvika. Za moment na belce zasiadł Norweg Halvor Egner Granerud i wiatr znowu zelżał. Dzięki temu też przeskoczył skocznię (141 m). Dla Austriaka Jana Hoerla i Dawida Kubackiego nie był już tak łaskawy.

Po konkursie Kubackiemu współczuł Granerud, Gromy w Borka Sedlaka ciskał Adam Małysz. Nasz skoczek cedził słowa przez zęby, a trener Thomas Thurnbichler mówił o tym, że on na miejscu Sedlaka zdjąłby Kubackiego z belki w tej sytuacji.

Miłe chwile na konferencji. Granerud zwrócił się do Kubackiego. WIDEO

Skoki narciarskie. Borek Sedlak zabrał głos

A co na to główny reżyser tej końcówki zawodów rodem z thrillera?

- Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że skoki narciarskie to sport na świeżym powietrzu, na którą wpływ miały, mają i będą miały warunki zewnętrzne. Głównie wiatr. W idealnym "świecie skoków narciarskich" byłoby miło mieć takie same warunki dla wszystkich, ale jest to niestety niemożliwe - rozpoczął Borek Sedlak, asystent Sandro Pertile, który jest dyrektorem Pucharu Świata, rozmowę z Interia Sport.