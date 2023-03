Kacper Tomasiak od kilku lat błyszczał w zawodach Orlen Cup (wcześniej Lotos Cup ). Potrafił wygrywać z rówieśnikami, skacząc kilka belek niżej od nich. Jego rodzice dbali jednak o to, by wokół ich syna nie był zbyt wiele medialnego szumu.

Z racji młodego wieku, Tomasiak dopiero w tym sezonie mógł zadebiutować na międzynarodowej arenie. I uczynił to z przytupem . Zajął czwarte miejsce w konkursie indywidualnym w mistrzostwach świata juniorów w Whistler . Okazuje się, że został pierwszym 16-latkiem od Gregora Schlierenzauera, a zatem od 2006 roku, który znalazł się w najlepszej czwórce w MŚJ.

Skoki narciarskie. Kacper Tomasiak zaskoczony swoimi wynikami

W Zakopanem z Klemensem Jonakiem sięgnęliście po dublet w zawodach FIS Cup, czego już dawno w wykonaniu polskich skoczków nie było. Droga do Pucharu Świata jest długa, ale takie kroki pozwalają myśleć o tym.

- Nie zapowiadało się, że osiągnę takie wyniki w FIS Cup. Tym bardziej z tego się cieszę. Dalej jednak trzeba spokojnie pracować i krok po kroku iść do przodu.

Do mistrzostw świata juniorów w Whistler, gdzie spisywałeś się świetnie, nie miałeś zbyt wielu startów na arenie międzynarodowej. Rywale musieli się nieźle zdziwić, kiedy zająłeś czwarte miejsce w konkursie indywidualnym i to zaledwie kilka tygodni po 16. urodzinach. Potem przyszedł srebrny medal w konkursie drużynowym.

- To prawda. Moja obecność w tej imprezie była dużym zaskoczeniem. Początkowo nie byłem brany pod uwagę. Dostałem jednak szansę i nie ukrywam, że wyniki, jakie takie tam osiągnąłem były dla mnie dużym zaskoczeniem. Naprawdę dobrze mi tam poszło. Tak w ogóle to jestem bardzo zadowolony z całego sezonu.

Wszyscy trenerzy, z jakimi rozmawiałem, mówili, że nie zastanawiasz się, na jaką skocznię idziesz. Po prostu błyskawicznie dopasowujesz się do każdej. To już jest pewien automatyzm?

- Kompletnie nie przeszkadza mi zmiana skoczni, choć czasem potrzeba kilku skoków na zapoznanie się z obiektem. Czy to jest już automatyzm? Tego nie wiem. Może po prostu szybko się adaptuję do nowych warunków.

Komfortowa sytuacja dla polskiego 16-latka. Podziękował rodzicom

Dopiero niedawno skończyłeś 16 lat, a już jesteś wysokim zawodnikiem. To chyba plus, bo w kolejnych latach nie powinno być problemów?

- Rzeczywiście. Jeszcze pewnie trochę urosnę, ale to już nie będzie stanowiło wielkiej przeszkody. Mam za sobą główną fazę wzrostu i to jest na pewno dla mnie komfortowa sytuacja.

Skakać uczył cię tata Wojciech. Czasem coś jeszcze wtrąci się do pana skoków, czy wszystko zostawia trenerom?

- Tata jest dla mnie wsparciem i pomaga mi bardziej od strony mentalnej. Jeżeli chodzi o sam trening, to zostawia to raczej trenerom.

Twój tata zadbał o to, by wokół ciebie było wiele spokoju. Do momentu pojawienia się na arenie międzynarodowej kontakt z mediami był właściwie mocno ograniczony.