Thea Minyan Bjoerseth może opuścić igrzyska olimpijskiego. "Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby wrócić silniejszą"

"Podczas upadku w Ljubnie zerwałam więzadła krzyżowe oraz więzadło poboczne... Moje ramię zamortyzowało upadek, a łokieć został zwichnięty. Odnotowano także inne obrażenia ramienia. To trudna do przełknięcia pigułka, zwłaszcza że zbliżają się mistrzostwa świata na mojej ojczystej ziemi, w których nie będę mogła wziąć udziału. To po prostu mnóstwo emocji i wiele do przetworzenia - cała sytuacja jest po prostu do bani... Nie wiem, kiedy wrócę, ale rozumiem, że to wymaga czasu. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby wrócić silniejszą" - przekazała na swoim profilu na Instagramie.