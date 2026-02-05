Partner merytoryczny: Eleven Sports

Bolesny upadek, a teraz taka decyzja. Rezygnacja tuż przed startem igrzysk

Bartłomiej Wrzesiński

Przed skoczkami narciarskimi najważniejsza impreza sezonu. Na włoskich obiektach w Predazzo najlepsi zawodnicy świata zawalczą o medale igrzysk olimpijskich. W przededniu rozpoczęcia rywalizacji na skoczni normalnej specjalny komunikat wystosował Artti Aigro. Estończyk w czasie Turnieju Czterech Skoczni doznał poważnej kontuzji, a teraz poinformował wszystkich o swojej rezygnacji z jednego ze startów podczas olimpijskiego czempionatu.

Artti Aigro
Artti AigroIMAGO/nordphoto GmbH / HafnerNewspix.pl
Coraz bliżej początku walki o medale olimpijskie w skokach narciarskich. Pierwsze skoki w Predazzo zostaną oddane już w czwartek, gdy odbędą się treningi mężczyzn oraz kobiet. Dotychczasowa rywalizacja w Pucharze Świata zapowiada emocjonującą walkę o najwyższe miejsca.

Żelaznym faworytem wydaje się być Domen Prevc. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zdominował tegoroczną rywalizację na skoczniach całego świata. Demonstracja siły odbyła się w ostatni weekend, gdy w Willingen Słoweniec zdeklasował resztę stawki, triumfując w obu konkursach indywidualnych.

Złotych medali wywalczonych przed czterema laty w Chinach bronić będą Ryoyu Kobayashi (skocznia normalna) oraz Marius Lindvik (skocznia duża). W Zhangjiakou olimpijski brąz wywalczył Dawid Kubacki, który tym razem nie znalazł się w kadrze olimpijskiej. Nasz kraj w Predazzo reprezentować będą Kacper Tomasiak, Kamil Stoch oraz Paweł Wąsek.

    Ważny komunikat Estończyka. Zrezygnował z udziału w konkursie olimpijskim

    Na swoje trzecie igrzyska w karierze przyjechał również Artti Aigro. Dla najlepszego skoczka z Estonii dotychczas najlepszym rezultatem osiągniętym na tej imprezie było 30. miejsce zajęte przed czterema laty podczas konkursu na skoczni dużej.

    W ostatnich miesiącach Estończyk jednak zanotował najlepszą formę w swoim życiu. Na starcie sezonu w Lillehammer dwukrotnie był na 14. pozycji, a w wielu kolejnych konkursach punktował, stabilizując swoją pozycję w klasyfikacji generalnej. Wszystko załamało się w ostatnim dniu ubiegłego roku, gdy na jednym z treningów w Garmisch-Partenkirchen zanotował poważny upadek.

    Szybko okazało się, że Aigro ma z głowy tegoroczny Turniej Czterech Skoczni. Diagnoza lekarska wskazywała na częściowe uszkodzenie więzadła pobocznego przyśrodkowego w lewym kolanie, a także złamanie bez przemieszczenia drugiej kości śródstopia lewej stopy. Nie wykluczało to wyjazdu na igrzyska, lecz poważnie skomplikowało plany Estończyka.

    Tuż przed rozpoczęciem rywalizacji we Włoszech Aigro podjął kluczową decyzję w sprawie swoich startów. Reprezentant Estonii postanowił zrezygnować z udziału w konkursie na skoczni normalnej, który odbędzie się w poniedziałek 9 lutego o godz. 19:00. Aigro jednak nie opuszcza Włoch, skupiając się całkowicie na starcie w rywalizacji na skoczni dużej.

    - Po długim oczekiwaniu i zmaganiach z moją kontuzją zdecydowałem się odpuścić rywalizację na normalnej skoczni i dać z siebie wszystko, by wystartować na dużej skoczni. Wykorzystam te dni na maksymalną regenerację i przygotowanie mojej nogi do startu na dużej skoczni - poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych Aigro.

    Czwartkowe treningi skoczków na skoczni normalnej rozpoczną się o godzinie 20:00. Relację na żywo będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

    Trzy osoby spacerują po śnieżnym zboczu, jedna osoba leży na plecach na śniegu, całość utrzymana w niebieskiej tonacji.
    Upadek Antti AigroTomasz KalembaINTERIA.PL
    Zawodnik w czerwonym kombinezonie wykonuje skok narciarski w trakcie zawodów, lecąc w powietrzu na rozstawionych nartach, w tle widoczny rozmyty śnieżny krajobraz.
    Antti AigroFREDRIK SANDBERG/TT NEWS AGENCYAFP
    Kompleks skoczni narciarskich w górskiej okolicy, pokryty śniegiem, z widocznymi trybunami dla widzów, maszynami pracującymi na skoczniach oraz otaczającym terenem z lasami i wzgórzami. W tle żurawie budowlane świadczą o prowadzonych pracach modernizac...
    Skocznie w PredazzoLuca BrunoEast News
