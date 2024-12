Bolesne rozstrzygnięcie sobotniego konkursu. Wielkie kontrowersje wokół polskiego skoczka

Choć zmagania w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich od pewnego czasu trwają już w najlepsze, to na inaugurację Pucharu Kontynentalnego trzeba było poczekać aż do 7 grudnia, kiedy to odbyły się pierwsze zawody na skoczni K-95 (HS 106) w chińskim Zhangjiakou.