Bolesne pożegnanie Kamila Stocha z igrzyskami. W pewnym momencie zaszkliły mu się oczy

W skrócie Kamil Stoch zakończył olimpijską rywalizację zajmując 21. miejsce w konkursie na dużej skoczni w Predazzo.

Skakali lepiej od niego Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek, którzy wystąpią w konkursie duetów.

Po konkursie Stoch przyznał, że to koniec jego olimpijskiej przygody i wyraził rozczarowanie swoim występem.

Kamil Stoch w sześciu skokach treningowych miał średnią punktów, która dawała mu miejsce w "10". Kiedy jednak przyszło do konkursu, znowu zobaczyliśmy takiego zawodnika, jak w całym tym sezonie.

To oznacza, że w poniedziałkowym konkursie duetów zobaczymy Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska. Obaj wygrali rywalizację ze Stochem. Dla 38-latka to zatem koniec olimpijskiej przygody.

- Będą w tym konkursie skakali najlepsi. Paweł w tym momencie prezentuje lepszą dyspozycję ode mnie - przyznał Stoch, który liczył jednak na to, że wystąpi we wszystkich olimpijskich konkursach.

Tymczasem nie było mu dane też wystartować w konkursie mikstów na normalnej skoczni.

Wszystkich nas trzymały przy nadziei - jeśli chodzi o Stocha - nie tylko treningowe skoki Polaka w Predazzo, ale też to, że to jednak jest jedna z jego ulubionych skoczni, Do tego latem, choć wcale nie skakał dobrze w Predazzo, to jednak wygrał razem z Dawidem Kubackim konkurs duetów, będąc najlepszym zawodnikiem tej rywalizacji.

- Nie tyle wrześniowe wspomnienie z Predazzo, ile dobre skoki treningowe utrzymywały mnie w przekonaniu, że może być naprawdę dobrze. Coś w końcu zaczęło się w nich pokazywać. Rzeczywistość jednak okazała się inna. Nie potrafiłem oddać swobodnych skoków. Było dużo sztywności i zbyt dużo pragnienia oraz chęci. Poszedłem też na całość - opowiadał Stoch, na którego twarzy malował się wyraźny zawód. Nie tak chciał zakończyć przygodę z igrzyskami.

Po skoku pokazał sześć palców, które oznaczały, że to były dla niego szóste igrzyska. Na tym koniec.

Teraz tak sobie myślę, po co to pokazywałem. Nikt nie dał mi za darmo tych szóstych igrzysk. Wywalczyłem sobie to miejsce. Boli mnie jednak sposób, w jaki się pokazałem na tych igrzyskach. Liczyłem na zdecydowanie więcej. Nie potrafię odpowiedzieć, czy przegrałem z własną głową i oczekiwaniami. Ta zima jest ogólnie dla mnie trudna, jak chodzi o zmaganie się z różnymi rzeczami. Musiałby się po prostu zdarzyć cud, żebym w Predazzo osiągnął bardzo dobry wynik. Mam tu na myśli zakręcenie się wokół medalu albo miejsce w "10". W zimie było bardzo daleko od tego. W skokach jednak wszystko jest możliwe, więc wierzyłem, że zdarzy się taki dzień. Nie byłem jednak w stanie i nie wiem dlaczego. Na tyle po prostu wystarczyło

Kiedy wylądował w serii finałowej, na trybunach rozległa się burza braw. Tych było zdecydowanie więcej, niż w przypadku innych zawodników. Publiczność widziała przed sobą legendę skoków, która właśnie kończyła swoją olimpijską drogę.

- Cieszę się, że moje skoki wzbudzają jeszcze tyle emocji. Mam słodko-gorzkie myśli, bo jestem zawiedziony swoją postawą, a z drugiej strony chcę się cieszyć sukcesem Kacpra. To, co on robi, jest piękne i inspirujące. Pokazuje, że w sporcie wszystko może się odmienić z dnia na dzień - przyznał Stoch.

Za kilka miesięcy Stoch kariera sportowa będzie dla tego wielkiego sportowca tylko wspomnieniem. Dominik Formela ze Skijumping.pl powiedział: "Kamilu, jesteś legendą", wyrażając to, co każdy z nas chciałby powiedzieć w tej chwili. I wtedy oczy Stocha mocno się zaszkliły. Na chwilę zawiesił głos.

- Dziękuję. To bardzo miłe - wydukał, dodając:

Pewnie przyjdzie taki moment, gdy sobie usiądę i przypomnę to wszystko, co się działo przez te 20 lat. I sukcesy, ale też te gorsze momenty. Na tę chwilę, a znacie mnie dobrze, nie potrafię cieszyć się tym, co osiągnąłem. Muszę to przetrawić.

Trwa polska sztafeta w skokach narciarskich. Stoch wzrusza się sukcesami Tomasiaka

Kiedyś w Planicy to Stoch przejmował pałeczkę po Adamie Małyszu. Teraz ta od Stocha trafiła w ręce Tomasiaka. Jesteśmy świadkami kolejnej pięknej polskiej historii w skokach.

- Po części wzruszam się tym, co robi Kacper. To jednak jest bardzo trudne, żeby odseparować radość z sukcesu kolegi od zawodu swoją postawą - zakończył.

Z Predazzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport

