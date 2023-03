Bolesna prawda o Polakach. Tak źle w tym sezon jeszcze nie było

Łącznie "Biało-Czerwoni" zgromadzili 39 pkt. do Pucharu Narodów. Był to ich najsłabszy wynik w tym sezonie. Podopieczni Thurnbichlera w klasyfikacji plasują się na 4. pozycji, a ich strata do liderujących Austriaków wynosi już 1397 pkt. Niestety, Dawidowi Kubackiemu ucieka również Kryształowa Kula.