Bohaterowie z cienia. Na IO dokonali "niemożliwego". Może do nich dołączyć 19-letni Polak

Medal zimowych igrzysk olimpijskich - dla wielu sportowców pozostaje on jedynie w sferze marzeń. Legendarny krążek to bowiem naoczne udowodnienie sportowej wyższości nad konkurentami.

Luty 2026 roku upłynie kibicom sportów zimowych pod znakiem XXV ZIO, które odbędą się w Mediolan oraz Cortina d'Ampezzo. To właśnie na tej imprezie światowa śmietanka sportowców stanie do walki, na końcu której czeka największa możliwa nagroda - okrycie swojego nazwiska wieczną chwałą.

Od lat flagową dyscypliną Polaków na ZIO były skoki narciarskie. Łącznie nasi skoczkowie przywieźli do kraju aż 10 krążków (4 złote, 3 srebrne oraz 3 brązowe). Rekordzistą pod tym względem jest oczywiście Kamil Stoch, który dotychczas wywalczył dla kraju nad Wisłą 3 złote oraz 1 brązowy krążek IO.

Niestety, w tym roku forma naszych "Orłów" nie napawa optymizmem. Dla wspomnianego wyżej Stocha, który zajmuje dopiero 25. miejsce w klasyfikacji generalnej obecnego sezonu PŚ, tegoroczne ZIO będą ostatnią tego typu imprezą w karierze. W składzie naszej reprezentacji znajduje się także Paweł Wąsek, a więc 37. zawodnik klasyfikacji generalnej. Ostatnim z "Biało-czerwonych" skoczków, którzy już za nieco ponad tydzień zameldują się w Val di Fiemme, będzie Kacper Tomasiak, a więc 12. zawodnik tegorocznej edycji Pucharu Świata.

Cisi bohaterowie ZIO. 10 skoczków dokonało "niemożliwego"

Pierwszy konkurs skoków w ramach ZIO odbył się w 1924 roku. Od tego czasu dyscyplina ta na dobre zagościła w harmonogramie zimowej imprezy. W walce o medale mogliśmy już zatem obserwować kilka pokoleń skoczków.

W latach 1924-1953 Zimowe Igrzyska Olimpijskie były jedną z najważniejszych międzynarodowych imprez w świecie skoków narciarskich. Dopiero w sezonie z 1953 roku do kalendarza tej dyscypliny dodano cyklicznie odbywający się Turniej Czterech Skoczni, natomiast w sezonie 1979/1980 skoczkowie rozpoczęli rywalizację w ramach Pucharu Świata, co zapewniło im kilkumiesięczne wieloetapowe zmagania.

Zazwyczaj medaliści olimpijscy utożsamiani są z czempionami, dla których ikoniczny krążek IO jest zwieńczeniem bogatego sportowego dorobku. Historia skoków narciarskich zna jednak przypadki zawodników, którzy "na papierze" nie mieli zbyt dużych szans na zapisanie swojego nazwiska na kartach historii ZIO.

Od czasu wprowadzenia rejestrowanych przez FiS cyklicznych rywalizacji (1953 rok), na podium indywidualnych zmagań ZIO pojawiło się kilku dość nieoczekiwanych bohaterów. Po krążki sięgało bowiem 10 skoczków, którzy przed przystąpieniem do światowej imprezy nie mogli pochwalić się dorobkiem medalowym w oficjalnych międzynarodowych zmaganiach indywidualnych.

Pod tym względem najbogatsze w niespodzianki były ZIO w Sapporo z 1972 roku. Aż 4 z 6 ówczesnych medalistów w skokach narciarskich nie miało wcześniej na swoim koncie sukcesów w żadnym międzynarodowym czempionacie indywidualnym.

Jednym z tych skoczków był legendarny Wojciech Fortuna. Na oficjalnej stronie światowej federacji możemy zobaczyć, że przez ZIO z 1972 roku Polak wystąpił jedynie w czterech oficjalnych konkursach, organizowanych przez FiS. Mowa o 20. Turnieju Czterech Skoczni z sezonu 1971/1972. W poprzedzającej najważniejsze światowe zmagania imprezie Polak nie zaprezentował się zbyt dobrze. Zajmował on wówczas kolejno: 43. (Innsbruck), 24. (Ga-Pa), 47. (Oberstdorf) oraz 18. (Bischofshofen) miejsce w austriacko-niemieckim turnieju. Nieco ponad miesiąc później Fortuna dokonał "niemożliwego", ciesząc się z pierwszego złotego medalu IO w historii polskich skoków narciarskich.

Tomasiak u progu życiowej szansy. Takiego przypadku nie było od 1988 roku

Z kolei ostatnim skoczkiem, który sięgnął po indywidualny medal IO bez wcześniejszych sukcesów, był reprezentant Jugosławii Matjaz Debelak. Według oficjalnych statystyk FiS-u, jego najwyższą lokatą przed ZIO z 1988 roku było 5. miejsce w konkursie, rozgrywanym rok wcześniej w Garmisch-Partenkirchen. Tuż przed zdobyciem brązowego medalu IO, w indywidualnych zmaganiach na skoczni dużej, Debelak zajął dopiero 69. miejsce w konkursie TCS w austriackim Innsbrucku. Warto dodać, że na tych samych igrzyskach Debelak sięgnął także po srebrny medal w rywalizacji drużynowej.

Od roku 1988 każdy kolejny medalista indywidualnych konkursów skoków na ZIO mógł się pochwalić dorobkiem medalowym w poprzedzających imprezę zimowych zmaganiach międzynarodowych najwyższej rangi. Oznacza to, że od 38 lat na podium igrzysk nie doświadczyliśmy "niespodzianki" w postaci skoczka, który w swoim wcześniejszym dorobku nie posiadałby choćby jednego medalu oficjalnych zmagań, rejestrowanych przez FiS.

Idealnym wręcz kandydatem do zmiany takiego stanu rzeczy zdaje się właśnie Tomasiak. Co ciekawe, ma on zaskakująco wiele wspólnego z przytoczonymi wyżej "cichymi bohaterami" IO. Jego życiowym rekordem w indywidualnych zimowych konkursach, podobnie jak w przypadku Debelaka, jest póki co 5. miejsce (Engelberg 2025 oraz Wisła 2025). Ponadto, Tomasiak ma obecnie 19 lat, a więc tyle samo ile w momencie sięgania po sensacyjne złoto miał Wojciech Fortuna.

W stawce jest jednak wielu zawodników, którzy regularnie "krążą" wokół podium PŚ, jednak nie zdołali póki co wspiąć się do czołowej trójki indywidualnych zawodów. Z racji na charakterystykę ZIO, mogą oni sprawić sporą niespodziankę podczas zbliżających się zmagań w Predazzo. W gronie tym znajduje się również Kacper Tomasiak, w którym polscy kibice pokładają ogromne nadzieje.

