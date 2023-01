Tak naprawdę tylko w pierwszym treningowym skoku we wtorek Żyła oddał niezłą próbę. Kolejne były już jednak znacznie słabsze . W środę jednak 35-latek znalazł sposób na to, by nieco poprawić swoje skoki.

Piotr Żyła: nie jest ona w moim rytmie

- To dziwna skocznia , choć zdarzają mi się dobre pojedyncze skoki. Nie jest ona w moim rytmie. Zaczynam się bowiem na niej odbijać, a okazuje się, że do progu jest jeszcze trochę - dodał.

To właśnie na skoczni im. Paula Ausserleitnera odbędzie się finał Turnieju Czterech Skoczni. To największy z obiektów na tej imprezie . Żyła uwielbia takie skocznie.

- Lubię ten obiekt. Do tego konkurs będzie o lepszej porze. Nie lubię skakać tak wcześnie, jak w Innsbrucku. To dziwna pora. Ni to obiad, ni to kolacja - śmiał się wiślanin.