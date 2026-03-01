Błysk Żyły w Bad Mitterndorf, ale co zrobił Domen Prevc. Atakował rekord

Piątkowe kwalifikacje do sobotniego konkursu mogły rozczarować polskich kibiców. Awans uzyskali Piotr Żyła (16.) i Kamil Stoch (30.), a odpadli Paweł Wąsek (41.), Klemens Joniak (43.) i Dawid Kubacki (48.). W niedzielę o 12:00 mieliśmy nowe rozdanie, skoczkowie walczyli o awans do kolejnych zawodów zaplanowanych na 13:30. Na liście pojawiły się nazwiska 55 zawodników, skoki oddało 54, bo Ren Nikaido utknął na lotniku w Dubaju. Awansowała najlepsza "40", jak to bywa w przypadku obiektów mamucich.

Z numerem 8 wystartował Dawid Kubacki. Po swojej próbie na 190,5 metra zajmował 4. miejsce i musiał czekać, czy na pewno da to przepustkę. Znacznie lepiej zaprezentował się występujący tuż po nim Piotr Żyła. Miał problemy tuż za progiem, ale po raz kolejny pokazał, jak dobrym jest lotnikiem. Ułożył się w powietrzu i wylądował na 222. metrze, co wprawiło go w świetny nastrój.

Kłopoty spotkały także Tate'a Frantza, ale dużo poważniejsze. W drugiej połowie lotu poluzowało mu się wiązanie, ratował się przed upadkiem. Wszystko skończyło się dobrze, a przecież Bad Mitterndorf w swojej historii widziało kilka groźnych historii, jak w przypadkach Thomasa Morgensterna czy Lukasa Muellera.

Niebawem na belce usiadł Paweł Wąsek. Osiągnął 196,5 metra. Zaraz potem Klemensowi Joniakowi zapisano 188 m. Wydawało się, że to może być za mało, by mieć prawo walki o 13:30.

Po skoku Lindvika na 233. metr (2 m od punktu HS) jury nie wytrzymało i skróciło rozbieg o jeden stopień. Jako ostatni z "Biało-Czerwonych" pokazał się Kamil Stoch. Miał najniższą prędkość najazdową z całej stawki (99,3 km/h, standardem było ponad 100), ale uniknął koszmaru i z odległością 190,5 wykonał zadanie.

Cieszy, że czterech z pięciu "naszych" uzyskało przepustkę, ale całkiem realny jest scenariusz, w którym do drugiej serii konkursowej znowu awansuje tylko jeden z nich. Zwłaszcza Wąsek i Stoch są w stanie polecieć trochę dalej.

Kwalifikacje wygrał Domen Prevc, mimo dość niskiej belki odleciał na 240,5 m (rekord należy do jego brata Petera, 244 w 2016 roku). Słoweniec chce wygrać szósty konkurs z rzędu. Na drugim miejscu Stefan Embacher, a na trzecim Marius Lindvik.

Wyniki kwalifikacji do niedzielnego konkursu PŚ w Bad Mitterndorf:

1. Domen Prevc 217,5 pkt

2. Stefan Embacher -4,6

3. Marius Lindvik -13,1

15. Piotr Żyła -28,9

33. Kamil Stoch -56,9

34. Paweł Wąsek -60,2

40. Dawid Kubacki -67,4

45. Klemens Joniak -70,5 (brak awansu)

Domen Prevc ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP

Piotr Żyła FRANZ KIRCHMAYR / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP AFP

Kamil Stoch Damian Klamka East News

Chizoba Neves - 32 punkty w meczu Bogdanka LUK Lublin - Cuprum Stilon Gorzów. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport