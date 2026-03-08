Błysk Stocha w Lahti, Tomasiak musiał uznać wyższość mistrza. Polacy w czołówce

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

W niedzielę czeka nas ostatni akord rywalizacji Pucharu Świata w Lahti w postaci konkursu duetów. Zanim jednak zawodnicy przystąpią do "dania głównego", byliśmy świadkami serii próbnej. W niej wystąpili Kacper Tomasiak i Kamil Stoch. Skoki naszych zawodników sprawiły, że "Biało-Czerwoni" zajęli czwarte miejsce.

Kacper Tomasiak w locie na nartach, biały kombinezon, złoty kask, gogle, szeroko rozstawione narty w V.
Kacper TomasiakAction Press/ShutterstockEast News

Weekend z Pucharem Świata w Lahti powoli dobiega końca. W piątek podczas jednoseryjnego konkursu najlepiej spośród polskich skoczków spisał się Kamil Stoch, który zajął 10. miejsce. Sobota należała już do Kacpra Tomasiaka.

Podczas wczorajszych zmagań to medalista igrzysk olimpijskich uplasował się na dziesiątej pozycji po skokach na odległość 123,5 i 125,5 m. 22. był Piotr Żyła, 28. Maciej Kot, 34. Stoch, 41. Dawid Kubacki i 47. Paweł Wąsek.

Tak Stoch i Tomasiak poradzili sobie w serii próbnej przed konkursem duetów

Zgodnie z decyzją Macieja Maciusiaka w niedzielnym konkursie duetów zobaczymy właśnie Tomasiaka i Stocha, czyli zawodników, którzy osiągali najlepsze miejsca w obu poprzednich konkursach.

- Sam format już nie jest dla mnie taki super. Jest trochę mało czasu pomiędzy seriami. Normalnie większość czasu między seriami schodzi na skokach innych zawodników, a w duetach jest ich zdecydowanie mniej. Trzeba trochę szybciej się zbierać, żeby zdążyć na kolejne serie. Na ogół mi to nie do końca pasuje, ale zawsze wychodzi dobrze. Mam nadzieję, że w niedzielę też tak będzie - zapowiadał 19-latek.

    Konkurs zaplanowano na godz. 15:00. Godzinę wcześniej odbyła się seria próbna. Pierwszy z Polaków pokazał się Kamil Stoch, który osiągnął 126,5 metra i znalazł się na na 2. miejscu po swojej próbie. Ostatecznie ta odległość dała mu siódmą lokatę, biorąc po uwagę indywidualne wyniki.

    Potem przyszedł czas na Tomasiaka. Nasz młody gwiazdor doleciał do 116. metra (14. miejsce indywidualnie). Po jego skoku Polska objęła prowadzenie, jednak ostatecznie serię próbną zakończyła na 4. pozycji.

    To preludium do konkursu, który ruszy lada moment.

    Oto wyniki serii próbnej przed konkursem duetów w Lahti:

    • 1. Słowenia - 178.8 pkt
    • 2. Austria - 168.5 pkt
    • 3. Norwegia - 152.6 pkt
    • 4. Polska - 145 pkt

    Zawodnik w kombinezonie narciarskim z numerem 52 i kaskiem z goglami, po zakończeniu skoku narciarskiego na tle band reklamowych podczas zawodów zimowych.
    Kacper TomasiakAction Press/ShutterstockEast News
    Mężczyzna ubrany w czerwoną kurtkę z licznymi logotypami sponsorów oraz czapkę w barwach czerwono-czarno-białych niesie na ramieniu narty z widocznym napisem Fischer. Postać wygląda na zamyśloną, głowę trzyma lekko pochyloną.
    Kamil StochANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
