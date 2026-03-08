Błysk Stocha w Lahti, Tomasiak musiał uznać wyższość mistrza. Polacy w czołówce

Weekend z Pucharem Świata w Lahti powoli dobiega końca. W piątek podczas jednoseryjnego konkursu najlepiej spośród polskich skoczków spisał się Kamil Stoch, który zajął 10. miejsce. Sobota należała już do Kacpra Tomasiaka.

Podczas wczorajszych zmagań to medalista igrzysk olimpijskich uplasował się na dziesiątej pozycji po skokach na odległość 123,5 i 125,5 m. 22. był Piotr Żyła, 28. Maciej Kot, 34. Stoch, 41. Dawid Kubacki i 47. Paweł Wąsek.

Tomasz Kalemba: Norweski trener wykonał kawał roboty i przed naszą kadrą dużo dobrego. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Tak Stoch i Tomasiak poradzili sobie w serii próbnej przed konkursem duetów

Zgodnie z decyzją Macieja Maciusiaka w niedzielnym konkursie duetów zobaczymy właśnie Tomasiaka i Stocha, czyli zawodników, którzy osiągali najlepsze miejsca w obu poprzednich konkursach.

- Sam format już nie jest dla mnie taki super. Jest trochę mało czasu pomiędzy seriami. Normalnie większość czasu między seriami schodzi na skokach innych zawodników, a w duetach jest ich zdecydowanie mniej. Trzeba trochę szybciej się zbierać, żeby zdążyć na kolejne serie. Na ogół mi to nie do końca pasuje, ale zawsze wychodzi dobrze. Mam nadzieję, że w niedzielę też tak będzie - zapowiadał 19-latek.

Konkurs zaplanowano na godz. 15:00. Godzinę wcześniej odbyła się seria próbna. Pierwszy z Polaków pokazał się Kamil Stoch, który osiągnął 126,5 metra i znalazł się na na 2. miejscu po swojej próbie. Ostatecznie ta odległość dała mu siódmą lokatę, biorąc po uwagę indywidualne wyniki.

Potem przyszedł czas na Tomasiaka. Nasz młody gwiazdor doleciał do 116. metra (14. miejsce indywidualnie). Po jego skoku Polska objęła prowadzenie, jednak ostatecznie serię próbną zakończyła na 4. pozycji.

Oto wyniki serii próbnej przed konkursem duetów w Lahti:

1. Słowenia - 178.8 pkt

2. Austria - 168.5 pkt

3. Norwegia - 152.6 pkt

4. Polska - 145 pkt

Kacper Tomasiak Action Press/Shutterstock East News

Kamil Stoch ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Aluron CMC Warta Zawiercie - Cuprum Stilon Gorzów. Skrót meczu Polsat Sport