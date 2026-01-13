Błysk Polaka, 141 metrów na olimpijskiej skoczni. To był atak na rekord Kobayashiego

W Pucharze Kontynentalnym na olimpijskiej skoczni w Zhangjiakou biorą udział trzej Polacy - Adam Niżnik, Jarosław Krzak i Kamil Waszek. Z kolei Klemens Joniak i Aleksander Zniszczoł pozostali w Sapporo, gdzie walczyli w PK w zeszły weekend, a teraz poczekają kilka dni, gdy do tego japońskiego miasta przyjedzie Puchar Świata.

Największe nadzieje na dobry wynik dawał 7. w serii treningowej i 12. próbnej Niżnik. Dodajmy, że na liście startowej do konkursy widniały 33 nazwiska, wystartowało 32, więc tylko dwóch skoczków odpadło przed rundą finałową.

23-latek urodzony w Zakopanem w pierwszej serii poleciał na 124. metr, co dawało mu 15. pozycję ze stratą 23 punktów do wirtualnego podium, ale tylko 3,8 pkt do czołowej dziesiątki. Miejsce w środku stawki na półmetku nie było ani błyskiem, ani kompromitacją. Tuż za jego plecami plasował się Krzak, po próbie na 123 m tracił 0,3 pkt. Walaszek był 20. (119,5 m).

Prowadził Niemiec Ben Bayer przed swoim rodakiem Lucą Rothem i Norwegiem Jokerudem Strandem.

Choć konkurs miał tylko 62 skoki, to nie przebiegł najszybciej. Na płynność nie pozwolił wiatr, regularnie oglądaliśmy czerwone światło. W jednym z najgorszych momentów Waszek musiał czekać kilka dobrych minut na zielone, na rozbieg wysłano nawet przedskoczka.

W końcu Polak mógł ruszyć z belki i osiągnął 123 m, a więc poprawił się o 4,5 m. Za chwilę jednak można było przecierać oczy ze zdumienia, bo Krzak poleciał na 141. metr, a więc za rozmiar skoczni, do rekordu Ryoyu Kobayshiego zabrakło mu tylko 100 centymetrów. Zmierzono mu jednak 2,52 m/s wiatru pod narty, przez co rekompensata wyniosła aż -27,2 punktu. Przeskoczył m.in. Niżnika, choć minimalnie. Mimo tak satysfakcjonującego lotu nie załapał się nawet do czołowej dziesiątki, skończył jako 11.

W czołówce doszło do kluczowej zmiany, Ben Bayer mimo 4 pkt przewagi przegrał z Lucą Rothem. Za naszymi zachodnimi sąsiadami trzecią lokatę utrzymał Strand.

Wyniki wtorkowego konkursu Pucharu Kontynentalnego w Zhangjiakou:

1. Luca Roth: 252,2 pkt

2. Ben Bayer (-3,1)

3. Jokerud Strand (-4,6)

11. Jarosław Krzak (-37,7)

12. Adam Niżnik (-38,2)

20. Kamil Waszek (-69,8)

