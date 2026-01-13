Błysk Polaka, 141 metrów na olimpijskiej skoczni. To był atak na rekord Kobayashiego
Karuzela Pucharu Kontynentalnego przeniosła się do chińskiego Zhangjiakou, we wtorek i środę rywalizację zaplanowano na skoczni Snow Ruyi o HS 140, na której w 2022 roku przeprowadzono konkursy olimpijskie. Za nami już pierwsze z zawodów. W drugiej serii jeden z Polaków poleciał aż na 141. metr, czyli za rozmiar obiektu, zaledwie 100 centymetrów od rekordu obiektu ustanowionego przez Ryoyu Kobayashiego. Jeśli ktoś spodziewa się, że dało to bardzo wysokie miejsce, to się zawiedzie.
W Pucharze Kontynentalnym na olimpijskiej skoczni w Zhangjiakou biorą udział trzej Polacy - Adam Niżnik, Jarosław Krzak i Kamil Waszek. Z kolei Klemens Joniak i Aleksander Zniszczoł pozostali w Sapporo, gdzie walczyli w PK w zeszły weekend, a teraz poczekają kilka dni, gdy do tego japońskiego miasta przyjedzie Puchar Świata.
Największe nadzieje na dobry wynik dawał 7. w serii treningowej i 12. próbnej Niżnik. Dodajmy, że na liście startowej do konkursy widniały 33 nazwiska, wystartowało 32, więc tylko dwóch skoczków odpadło przed rundą finałową.
23-latek urodzony w Zakopanem w pierwszej serii poleciał na 124. metr, co dawało mu 15. pozycję ze stratą 23 punktów do wirtualnego podium, ale tylko 3,8 pkt do czołowej dziesiątki. Miejsce w środku stawki na półmetku nie było ani błyskiem, ani kompromitacją. Tuż za jego plecami plasował się Krzak, po próbie na 123 m tracił 0,3 pkt. Walaszek był 20. (119,5 m).
Prowadził Niemiec Ben Bayer przed swoim rodakiem Lucą Rothem i Norwegiem Jokerudem Strandem.
Choć konkurs miał tylko 62 skoki, to nie przebiegł najszybciej. Na płynność nie pozwolił wiatr, regularnie oglądaliśmy czerwone światło. W jednym z najgorszych momentów Waszek musiał czekać kilka dobrych minut na zielone, na rozbieg wysłano nawet przedskoczka.
W końcu Polak mógł ruszyć z belki i osiągnął 123 m, a więc poprawił się o 4,5 m. Za chwilę jednak można było przecierać oczy ze zdumienia, bo Krzak poleciał na 141. metr, a więc za rozmiar skoczni, do rekordu Ryoyu Kobayshiego zabrakło mu tylko 100 centymetrów. Zmierzono mu jednak 2,52 m/s wiatru pod narty, przez co rekompensata wyniosła aż -27,2 punktu. Przeskoczył m.in. Niżnika, choć minimalnie. Mimo tak satysfakcjonującego lotu nie załapał się nawet do czołowej dziesiątki, skończył jako 11.
W czołówce doszło do kluczowej zmiany, Ben Bayer mimo 4 pkt przewagi przegrał z Lucą Rothem. Za naszymi zachodnimi sąsiadami trzecią lokatę utrzymał Strand.
Wyniki wtorkowego konkursu Pucharu Kontynentalnego w Zhangjiakou:
1. Luca Roth: 252,2 pkt
2. Ben Bayer (-3,1)
3. Jokerud Strand (-4,6)
11. Jarosław Krzak (-37,7)
12. Adam Niżnik (-38,2)
20. Kamil Waszek (-69,8)