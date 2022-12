Błysk młodej Polki! Znakomite skoki, świetna pozycja do ataku

Kulisy Turnieju Czterech Skoczni. Co zaskoczyło najbardziej? WIDEO

Nicole Konderla z kapitalnym skokiem

Podczas treningów, poprzedzających kwalifikacje do trzeciego konkursu Turnieju Sylwestrowego nasza reprezentantka zajmowała 14. i 19. miejsce. Równie dobrze wypadła w trakcie kwalifikacji do konkursu głównego. Lot na 86. metr (na skoczni HS96) pozwolił jej na zajęcie 18. miejsca, a co równie ważne - korzystne rozstawienie w systemie KO podczas zawodów.