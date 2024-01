Błysk Aleksandra Zniszczoła. Decyzja sztabu i prezesa PZN ostrzeżeniem? "Nie chcę komentować"

Aleksander Zniszczoł uzyskał piąty wynik serii próbnej przed niedzielnym konkursem Pucharu Świata w skokach narciarskich zaliczanego do PolSKIego Turnieju. To dawało nadzieję na to, że wiślanin w końcu wskoczy w tym sezonie do "10". Ostatecznie skończyło się na 20. pozycji.