Biegi narciarskie. PŚ: Monika Skinder 25. w Dreźnie

Monika Skinder w sprincie techniką dowolną w ramach Pucharu Świata w biegach narciarskich odbywającego się w Dreźnie zajęła 25. miejsce. Zwyciężyli Szwajcarka Nadine Faehndrich i Włoch Federico Pellegrino.

Faehndrich wyprzedziła Amerykankę Sophie Caldwell Hamilton i Słowenkę o Anamariję Lampic. 25-letnia Szwajcarka odniosła pierwsze pucharowe zwycięstwo w karierze.

Starszy o pięć lat Pellegrino w indywidualnej rywalizacji wygrał po raz 15., za każdym razem w sprincie. Na podium poza nim stanęli w sobotę Brytyjczyk Andrew Young i Rosjanin Gleb Retiwycz.

Skinder tydzień temu w tej samej konkurencji w Davos również odpadła w ćwierćfinale, ale wtedy była znacznie bliżej awansu do kolejnego etapu rywalizacji. Wywalczyła wówczas 15. pozycję, najlepszą w karierze jeśli chodzi o starty w zawodach PŚ. Tym razem musiała się zadowolić 25. lokatą. W swojej serii ćwierćfinałowej uzyskała czas 2.41,87, co dało jej piąte miejsce. Do ćwierćfinału dostała się zaś z 30. pozycji w eliminacjach, ostatniej dającej przepustkę do dalszych zmagań.

Ostatecznie na 30. pozycji uplasowała się Weronika Kaleta, która jako jedyna z polskiej ekipy obok Skinder przeszła w sobotę kwalifikacje. Na pierwszym etapie odpadli: Izabela Marcisz (35. miejsce), Magdalena Kobielusz (40.), Maciej Staręga (42.), Piotr Sobiczewski (62.), Sebastian Bryja (64.) i Robert Bugara (67.).

Wśród uczestników zmagań - podobnie jak tydzień temu w Davos - brakuje wielu przedstawicieli światowej czołówki. Ze startu zrezygnowały reprezentacje Szwecji, Norwegii i Finlandii. Powodem są narastające obawy związane z rozprzestrzeniającym się koronawirusem.

W klasyfikacji generalnej prowadzą Amerykanka Rosie Brennan i Rosjanin Aleksander Bolszunow.

