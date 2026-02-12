Bezpardonowy atak na Polkę. Medalista olimpijski zwrócił się do hejterów

Pola Bełtowska znalazła się w kadrze reprezentacji Polski na XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo obok Anny Twardosz. Tym samym - podobnie jak starsza koleżanka - otrzymała szansę, by po raz pierwszy zaprezentować się na najważniejszej sportowej imprezie czterolecia i zapisać się w historii polskich skoków narciarskich kobiet.

W konkursie indywidualnym na obiekcie normalnym znakomicie spisała się Twardosz. Polka oddała dwa bardzo dobre skoki i ostatecznie uplasowała się na dziesiątym miejscu, zapewniając Polsce najlepszy wynik w historii kobiecych skoków narciarskich. To osiągnięcie zostało szeroko docenione przez ekspertów i kibiców. Znacznie trudniej rywalizacja ułożyła się dla Poli Bełtowskiej. Młoda zawodniczka nie poradziła sobie tak dobrze jak jej koleżanka z drużyny i zakończyła konkurs na ostatnim miejscu.

Obie Polki miały jeszcze okazję zaprezentować się przed publicznością podczas konkursu mikstów, który odbył się w miniony poniedziałek. Niestety i tym razem 19-latka nie spisała się najlepiej. Jej próby nie pozwoliły reprezentacji włączyć się do walki o wyższe lokaty. Po zakończeniu rywalizacji na młodą skoczkinię spadła fala krytyki. W mediach społecznościowych pojawił się ogromny hejt, a skala negatywnych komentarzy była na tyle duża, że interweniować musiał nawet Polski Związek Narciarski, do którego już wkrótce dołączył Polski Komitet Olimpijski.

Stefan Hula wkroczył do akcji. Broni Poli Bełtowskiej

Wobec tej sytuacji obojętnie nie przeszedł również Stefan Hula. Brązowy medalista olimpijski z Pjongczangu, a obecnie asystent trenera reprezentacji Polski kobiet w skokach narciarskich, postanowił publicznie stanąć w obronie młodszej koleżanki po fachu. Na Insta Stories zamieścił mocny, ale pełen wsparcia wpis skierowany zarówno do Bełtowskiej, jak i do jej krytyków.

"Pola całym sercem z Tobą!!! Wiemy, ile pracy wkładasz w to, co robisz! Konsekwentnie dalej do przodu i efekty przyjdą! A Tych "kibiców z kanapy" serdecznie pozdrawiam!" - napisał Hula, jasno pokazując, że sportowcy powinni skupiać się przede wszystkim na sobie i swojej karierze, a nie przejmować się opiniami innych.

Stefan Hula stanął w obronie Poli Bełtowskiej Instagram/stefek.hula materiał zewnętrzny

Pola Bełtowska HANNIBAL HANSCHKE/EPA PAP

Pola Bełtowska AFP

Stefan Hula w 2020 roku Andrzej Iwanczuk East News

