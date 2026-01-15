Podczas ubiegłorocznych mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w norweskim Trondheim na jaw wyszedł skandal, który wstrząsnął całym światem skoków narciarskich. Zawrzało podczas konkursu mistrzowskiego na skoczni dużej w mediach zaroiło się od publikacji oskarżających norweskich skoczków oraz ich sztab szkoleniowy o manipulację przy czipach w swoich kombinezonach.

Po śledztwie okazało się, że Norwedzy złamali regulamin poprzez wprasowywanie w kombinezony zduplikowanych czipów. Jeszcze przed końcem rywalizacji na skoczni zdyskwalifikowany został Kristoffer Erik Sundal, a po konkursie FIS podjął bezprecedensową i bardzo surową decyzję.

Marius Lindvik i Johann Andre Forfang podzielili los swojego kolegi z kadry i również zostali zdyskwalifikowani. Była to szczególnie bolesna decyzja dla Lindvika, który jeszcze na skoczni fetował zdobycie srebrnego medalu. FIS poszedł o krok dalej - na czas prowadzonego śledztwa Lindvik i Forfang oraz trzech członków drużyny zostali zawieszeni, kończąc tym samym przedwcześnie sezon Pucharu Świata. Prócz zawodników śledztwo prowadzono również wobec trenera kadry Magnusa Brevika, jego asystenta Thomasa Lobbena oraz członka personelu serwisowego, krawca Adriana Liveltena.

FIS z ostateczną decyzją. Surowe kary dla norweskich trenerów. To pokłosie skandalu z kombinezonami

W sierpniu FIS poinformował o podjęciu ostatecznej decyzji w sprawie Forfanga i Lindvika. Światowa federacja postąpiła z Norwegami bardzo łagodnie. Na mocy zawartej ugody obaj zostali zdyskwalifikowani na trzy miesiące. Oznaczało to, że minie ich "tylko" sezon letni i będą mogli stanąć na starcie zimowego Pucharu Świata. Ta decyzja wywołała masę kontrowersji i ostrych komentarzy ze strony innych reprezentacji narodowych.

Od początku sezonu kibice mogą oglądać zarówno Forfanga, jak i Lindvika w zawodach Pucharu Świata. Ich rezultaty nie zachwycają - w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Forfang zajmuje 16. miejsce, a Lindvik plasuje się na 18. pozycji. Przez dłuższy czas nie było informacji na temat losów pozostałych podejrzanych w sprawie, którzy cały czas pozostawali w zawieszeniu.

Przełom nastąpił z początkiem tego roku. Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) poinformowała o zakończeniu postępowania. Były trener kadry Magnus Brevik, jego asystent Thomas Lobben i członek ekipy serwisowej, krawiec Adrian Livelten zostali zdyskwalifikowani na 18 miesięcy za manipulacje przy kombinezonach skoczków podczas mistrzostw świata w Trondheim.

Jak podkreślił Komitet Etyczny FIS cytowany przez Polską Agencję Prasową "tak surowa kara spowodowana jest faktem, że do manipulacji i oszustwa doszło podczas mistrzostw świata, a cała trójka świadomie współpracowała. Na skutek tego skandalu opinia na temat skoków narciarskich ucierpiała nie tylko w Norwegii lecz i w skali międzynarodowej".

- Kara jest wyjątkowo surowa w porównaniu do wcześniejszych przypadków, które kończyły się najwyżej ostrzeżeniami. Wyraźnie widać, że FIS przyjął ostrzejszą linię w stosunku do przypadków łamania regulaminu i sprawa naszych trenerów ma być przykładem - stwierdził adwokat Breviga Pal Kleven w rozmowie z norweską telewizją NRK (cytat za Polską Agencją Prasową).

