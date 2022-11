Bezapelacyjne zwycięstwo Norweżki Opseth, słabe skoki Polek

PŚ w Wiśle: Słabe skoki Polek

Przez kwalifikacje przebrnęły dwie nasze reprezentantki Nicole Konderla i Kinga Rajd, natomiast do konkursu nie zakwalifikowała się debiutująca na tym poziomie Sara Tajner. Jako pierwsza na skoczni pojawiła się Konderla, która jednak popełniła błąd przy wyjściu z progu i uzyskała ledwie 93,5 metra, co nie pozwoliło jej awansować do drugiej serii i ostatecznie zakończyła zmagania na 34. pozycji.