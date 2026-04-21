Bełtowska wyznała ws. Tomasiaka. Potwierdza to, o czym spekulowano od dawna

Dzięki olimpijskim sukcesom Kacper Tomasiak jest obecnie jednym z najpopularniejszych polskich sportowców, i to z milionowym majątkiem. Jak niedawno ujawnił prezes PKOl Radosław Piesiewicz, nagrody za medale zostały wypłacone i jemu i pozostałym uhonorowanym. Wyliczono, że dzięki osiągnięciom z Predazzo 19-latek wzbogacił się o około 2 miliony złotych. Dla niego samego to zdaje się nie być najważniejsze. Do wszystkiego podchodzi z chłodną głową.

Dowodem na to są m.in. jego ostatnie wypowiedzi dla mediów. Podpytywany o plany na przyszłość, wymarzone wakacje i o fortunę, słowa dobierał z dużą pokorą. "Preferuję odpoczynek w domu. Wtedy najbardziej mogę odpocząć, bo nie ma dodatkowych podróży. Tam się najlepiej czuję. Nigdy nie miałem wymarzonych kierunków wyjazdu. Nagrodami nie byłem przytłoczony, bo wiedziałem, jakie one będą" - mówił, cytowany przez TVP Sport.

Większość pieniędzy zainwestuję, ale jeszcze nie wiem w co. Do wszystkiego podejdę na spokojnie

Już wcześniej osoby ze środowiska skoków narciarskich i koledzy Kacpra zgodnie podkreślali, że tym, co wyróżnia Tomasiaka, jest jego bardzo mocna psychika i umiejętność nabrania dystansu. Teraz potwierdza to ktoś jeszcze.

Bełtowska wprost o Tomasiaku. Nie wahała się ani chwili

Pola Bełtowska została poproszona przez WP SportoweFakty o stworzenie skoczka idealnego. Miała wymienić nazwiska tych, którzy są najlepsi z całego grona pod różnymi względami. Jej zdaniem w kategoriach pozycja najazdowa i najlepsza pozycja w locie wygrywa Domen Prevc, najlepsze wyjście z progu prezentował Kamil Stoch, a najlepszym lądowaniem popisać się może Anna Twardosz.

A co z najlepszą psychiką i osobowością? Tutaj Bełtowska nie wahała się ani chwili. "Kacper Tomasiak" - wyjawiła od razu.

Wcześniej siłę mentalną 19-letniego zawodnika zauważał m.in. Rafał Kot z PZN. Według niego to właśnie psychika jest w tym przypadku kluczem do sukcesu. "Nikt nawet tuż przed igrzyskami nie powiedziałby, że wywalczy na nich dwa medale. A on na tych najważniejszych zawodach wytrzymał presję i dobrze skakał. Właśnie stąd bierze się jego wielkość. Uwierzył w swoje możliwości, a drzemią w nim jeszcze większe, niezbadane pokłady potencjału" - mówił dla WP.

W podobnym tonie wypowiedział się również pierwszy trener Kacpra, Jarosław Konior. Wymieniał, w czym Tomasiak jest świetny. "Przede wszystkim olbrzymi talent poparty świetną pracą. Jeżeli chodzi o atuty motoryczne, to siła odbicia na progu, ale najważniejszy atut to jest jego psychika i jego mental" - podkreślił, cytowany przez TVP Katowice.

Kacper Tomasiak zakończył poprzedni sezon Pucharu Świata na 23. miejscu w klasyfikacji generalnej. Był najwyżej notowany ze wszystkich startujących Polaków. Można spodziewać się, że to dopiero początek jego pięknej kariery.

Kacper Tomasiak EXPA/ Tadeusz Mieczynski East News

Kacper Tomasiak, Pola Bełtowska, Anna Twardosz, Paweł Wąsek EXPA/ Tadeusz Mieczynski Newspix.pl

Pola Bełtowska Action Press/Shutterstock East News

Kacper Tomasiak Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

