Będzie niespodzianka w sztabie trenerskim u skoczków? Możliwe wielkie powroty

Zresztą Czech tak mówił o rozstaniu z polską kadrą w niedawny wywiadzie z Interia Sport : - Nie wiedziałem o tym, że związek będzie się chciał ze mną rozstać. Rozmawialiśmy przecież o tym, jak może wyglądać przyszłość. Wiedziałem jednak, że związek będzie musiał podjąć jakąś decyzję. Miałem za sobą zawodników, bo wszyscy stali za mną. Także inni ludzie w sztabie. Do igrzysk w Pekinie nam nie szło, ale tam Dawid zdobył medal i później było już lepiej. Wiedziałem, co robić i jaki program naprawczy wprowadzić. Skończyło się jednak, jak skończyło.

Maciej Maciusiak, który w ubiegłym sezonie był trenerem kadry B, postanowił zrezygnować z jej prowadzenia. Nie zgadzał się on do końca z tym, w jaki sposób działa Thomas Thurnbichler, trener kadry A i nie wyobrażał sobie dalszej współpracy z nim. Pojawiły się tarcia i Maciusiak wolał ustąpić. Był jeszcze namawiamy do tego, by zostać w kadrach, ale się nie ugiął. W PZN zaproponowali mu bycie koordynatorem Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej - "Orlen Szukamy Następców Mistrza".