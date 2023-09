Będzie debiut w kadrze polskich skoczków. Thomas Thurnbichler stawia sprawę jasno

W minionym tygodniu kadra skoczków narciarskich zaliczyła kolejny zagraniczny obóz treningowy w ramach przygotowań do zimy 2023/24. Biało-Czerwoni przez kilka dni trenowali na arenie, która rokrocznie otwiera wyścig o Złotego Orła w ramach Turnieju Czterech Skoczni . Mowa o Oberstdorfie położonym w Bawarii.

Najlepsi polscy skoczkowie szykowani na finał LGP. Wielka szansa dla młodych zawodników

- Za nami świetne zgrupowanie w Oberstdorfie. Panowała bardzo dobra pogoda, dodatkowo nie możemy narzekać na warunki wietrzne. Mogę powiedzieć, że w zasadzie nie wiało. Czasami pojawiały się delikatne ruchy powietrza pod narty, innym razem w plecy. To jednak idealne okoliczności, by sprawdzić między innymi różne rozwiązania sprzętowe, ponieważ wiatr nie wpływa znacząco na skoki. Zawodnicy czerpią garściami ze stabilnych warunków. Skoczek natychmiast czuje wtedy, gdy zrobi coś lepiej lub gorzej - mówił austriacki szkoleniowiec, dla którego będzie to druga zima w roli głównego trenera polskiej reprezentacji.