Bardzo ważne słowa Kubackiego. Kibice na to czekali. "Coś już działa"

Pod względem suchych wyników piątek był dla Kubackiego dniem mocno zmiennym dniem. W pierwszej serii treningowej Polak był ósmy, w drugiej dopiero trzydziesty drugi, a w kwalifikacjach dwudziesty pierwszy. Skoczek nie patrzył jednak oczywiście tylko na liczby - porównując to, co pokazał w Engelbergu, z tym, co działo się u progu sezonu, widzi jakościową różnicę.