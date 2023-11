Największą "wpadkę" zaliczył Stoch. Już w sobotę trzykrotny mistrz olimpijski nie awansował do drugiej serii, ale dzień później było jeszcze gorzej, bo zabrakło go w ogóle w konkursie.

"Jeśli chodzi o Kamila, to na pewno miał trudny okres przygotowawczy przez całą jesień. Zmagał się również z problemami w zeszłym tygodniu w Lillehammer. Było więc jasne, że w Ruce również nie będzie łatwo, bo to naprawdę trudna skocznia . Trzeba być w dobrej formie, a my próbowaliśmy zaryzykować" - powiedział Thurnbichler, cytowany przez Polski Związek Narciarski.

"Myślę, że nie był do tego w pełni przekonany. Był bardzo aktywny w swojej pozycji i nadaktywny w odbiciu. Zaczynał je na limicie, stracił równowagę i to spowodowało wypadek przy pracy, ale podjął ryzyko w celu poprawy. To był po prostu zły kierunek, ale zrozumieliśmy to. Udamy się na trening i będziemy walczyć" - dodał austriacki trener.