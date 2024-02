Bardzo gorzki "debiut" Kamila Stocha. "To nie był amerykański sen"

- To będzie mój debiut w USA. Ze sportowego punktu widzenia nie będzie to dla mnie łatwy weekend, ale jeżeli chodzi o atmosferę, to na pewno będzie fajnie - mówił Kamil Stoch przed swoimi pierwszymi w karierze zawodami w Stanach Zjednoczonych . Lake Placid wróciło do kalendarza już rok temu (po 33 latach przerwy), a poprzednia rywalizacja w tym kraju miała miejsce w sezonie 2003/04 za sprawą Salt Lake City, ale 20 lat temu dopiero wchodził do Pucharu Świata, a w zeszłym sezonie ominął zmagania w stanie Nowy Jork z powodu decyzji sztabu szkoleniowego. Miał wtedy słabą formę i został w Europie, by potrenować przed mistrzostwami świata w Planicy.