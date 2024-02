Za nami pięć etapów 45. edycji Pucharu Świata w skokach narciarskich mężczyzn. Panowie tej zimy rywalizowali już na dwunastu obiektach (nie wliczając w to skoczni w Bad Mitterndorf, na której rozegrane zostały konkursy w ramach mistrzostw świata w lotach) i wzięli udział w dwóch zaliczanych do cyklu imprezach - Turnieju Czterech Skoczni i PolSKIm Turnieju. Przed zawodnikami niezwykle wyczerpujący okres w sezonie - w kolejnych tygodniach bowiem o punkty do klasyfikacji generalnej walczyć będą kolejno w Europie, Ameryce Północnej i Azji, po czym znów wrócą do Europy.