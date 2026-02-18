Kiedy Maciej Maciusiak przed igrzyskami olimpijskimi zapowiedział, że w Predazzo Polacy powalczą o medale, zdecydowana większość kibiców pukała się w głowę.

Mało kto wierzył, że przy obecnej formie reprezentantów Polski możliwe jest chociaż jedno podium. Tymczasem nasi skoczkowie, głównie za sprawą Kacpra Tomasiaka, ale także Pawła Wąska, przywożą z Predazzo aż trzy medale. Dwa srebrne i jeden brązowy.

Nie wszyscy polscy kibice skoków narciarskich wierzyli jednak w sukces na igrzyskach olimpijskich. Do mniejszości zalicza się Przemysław Babiarz, który już w grudniu zapowiedział, że może to być początek nowej ery w historii tej dyscypliny w naszym kraju.

W grudniu 2025 roku Przemysław Babiarz był gościem "Hejt Parku", który prowadził Filip Wiśniewski. W pewnym momencie jeden z widzów, który dodzwonił się do programu, zapytał legendarnego komentatora o to, czy jego zdaniem odejście Kamila Stocha na sportową emeryturę oznacza koniec ery polskich skoków.

Wówczas Przemysław Babiarz wypowiedział słowa, które okazały się prorocze. Kacper Tomasiak już wtedy był, co prawda, znanym zawodnikiem dla fanów dyscypliny i wiązano z nim spore nadzieje. Mało kto wierzył jednak w to, że wszystko potoczy się aż tak szybko.

Wieloletni komentator, który był świadkiem najważniejszych wydarzeń z udziałem Polaków na igrzyskach olimpijskich skomentował to w następujących słowach.

- Trzeba przyznać, że rocznik '87 nam się szalenie przysłużył. To jest rocznik Kamila Stocha. Dziesięć lat wcześniej urodził się Adam Małysz, a w tym samym Piotr Żyła. Ten rocznik zrobił dla nas bardzo wiele. Dodajmy do tego Dawida Kubackiego i właściwie w ostatnich latach opisujemy wszystkie sukcesy tymi trzema nazwiskami. To musi odejść w przeszłość w sposób naturalny - zaczął Przemysław Babiarz.

- Kamil Stoch zawsze pozostanie tym wielkim. Tym wspaniałym. (...) Natomiast, jest Kacper Tomasiak. Osiemnastolatek, który nagle teraz w letnim Grand Prix zabyłsnął. Był najlepszym z naszych w Klingenthalu, a wcześniej wygrał cały cykl Pucharu Kontynentalnego - kontynuował.

Przemysław Babiarz dał polskim kibicom lekcję wiary. Mówił o tym już w grudniu

Przemysław Babiarz powiedział później, że statystycznie ktoś taki musiał "się trafić". W przeszłości również wydawało nam się bowiem, że po Małyszu czeka nas wielka pustka, a nagle pojawił się Kamil Stoch, który napisał równie piękny rozdział w historii polskich skoków.

Zdaniem Przemysława Babiarza, a mówił to w grudniu 2025 roku, teraz może być podobnie.

- Już w tym sezonie olimpijskim ma szansę zabłysnąć. Ja przypomnę, że nasz pierwszy złoty medalista ZIO, Wojciech Fortuna, był bardzo młodym chłopakiem, dwudziestoletnim. W ogóle miał nie jechać na te igrzyska, a pojechał i zdobył złoto - przypomniał Przemysław Babiarz.

Komentator, mówiąc, że natura nie znosi próżni, przewidział poniekąd to, co wydarzyło się kilkanaście tygodni później w Predazzo.

Kiedy Kacper Tomasiak zdobył swój pierwszy medal olimpijski, znajdujący się w studio TVP Sport Przemysław Babiarz w stanie wielkiego szczęścia zwrócił się bezpośrednio do swojego zawodowego mentora, Włodzimierza Szaranowicza, z którym skomentował wiele zawodów.

- Pozwólcie, że teraz skieruję słowa do Włodzimierza Szaranowicza, który na pewno to ogląda. Włodeczku, mamy kolejny, 11. medal skoczków narciarskich - mówił Przemysław Babiarz.

Z historii tej płynie jeden morał. Nawet jeśli sytuacja nie napawa optymizmem, nigdy nie należy całkowicie tracić wiary w polskich sportowców, a przede wszystkim - w skoczków narciarskich.

Kiedy sytuacja wydawała się beznadziejna, podczas igrzysk znów przekonaliśmy sie, że ta dyscyplina w Polsce ma jakąś wyjątkową, niepowtarzalną magię.

