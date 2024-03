Markus Eisenbichler przez wiele lat zaliczany był do grona kluczowych zawodników reprezentacji Niemiec w skokach narciarskich. 32-latek regularnie zdobywał medale podczas ważnych imprez i odgrywał ważną rolę w rywalizacji drużynowej. O tym, jak mocnym ogniwem kadry naszych zachodnich sąsiadów był niegdyś niemiecki gwiazdor świadczy m.in. fakt, że aż osiem z jedenastu zdobytych przez niego medali to krążki wywalczone w konkursach drużynowych.

Z pewnością nie tak Markus Eisenbichler wyobrażał sobie sezon 2023/2024

Kiedy na początku trwającego obecnie sezonu okazało się, że Stefan Horngacher nie znalazł miejsca w kadrze dla Markusa Eisenbichlera, wielu kibiców i dziennikarzy nie kryło swojego zaskoczenia. Austriacki szkoleniowiec w rozmowach z mediami podkreślał, że podjął taką a nie inną decyzję ze względu na nagły spadek formy swojego podopiecznego. Jego słowa potwierdziły się dość szybko - 32-letni skoczek na początku grudnia powołany został bowiem na zawody Pucharu Kontynentalnego w Lillehammer i Ruce. Żadnego z konkursów nie ukończył jednak w pierwszej dziesiątce. Jeszcze gorzej Niemiec spisał się przed własną publicznością podczas weekendu w Garmisch-Partenkirschen - wówczas dwukrotnie nie udało mu się awansować do serii finałowej.

Po nieudanych występach utytułowanego skoczka narciarskiego w Pucharze Kontynentalnym w pierwszej części sezonu eksperci i dziennikarze zaczęli obawiać się, że Niemiec podzieli wkrótce los Gregora Schlierenzauera . Austriacki gwiazdor bowiem, podobnie jak Eisenbichler, najpierw zdegradowany został z Pucharu Świata do Pucharu Kontynentalnego, a następnie nabawił się kontuzji, po której już nigdy nie wrócił na skocznię. 32-letni Niemiec udowodnił jednak, że ma naprawdę silny charakter. Po kilku tygodniach przerwy powrócił on do rywalizacji w zawodach drugiej rangi podczas weekendu w Iron Mountain i... dwukrotnie stanął na podium, zajmując trzecie i pierwsze miejsce. Równie dobrze Eisenbichler spisał się w Lahti. Wówczas ukończył zawody na drugim i pierwszym stopniu podium.