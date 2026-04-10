Aż trudno uwierzyć. To koniec skoków narciarskich w Planicy jakie znamy

Szymon Łożyński

Kibice z sentymentem czekali na finały Pucharu Świata i konkursy w Planicy, gdy mogli podziwiać niebywale wysoko lecących nad zeskokiem skoczków. Te obrazki pomału przechodzą jednak do historii, bowiem słynna Letalnica ma zostać przebudowana.

W Planicy Piotr Żyła (na zdjęciu) niejednokrotnie popisywał się spektakularną wysokością podczas lotu.
Piotr Żyła podczas lotu w Planicy

Sezon 2025/2026 w skokach narciarskich przeszedł już do historii. Dla Polaków miał on słodko-gorzki smak. W Pucharze Świata, poza Kacprem Tomasiakiem, Biało-Czerwoni stanowili tło dla najlepszych.

Kolejne niepowodzenia kolegów fanom "wynagrodził" podczas igrzysk olimpijskich wspomniany już Tomasiak. Sensacyjnie, w wieku zaledwie 19 lat, sięgnął aż po trzy medale: srebrny i brązowy indywidualnie oraz srebrny w parze z Pawłem Wąskiem w konkursie duetów.

Zobacz również:

Wiadomo, co dalej z trenerem Maciejem Maciusiakiem. Padła konkretna data.
Skoki Narciarskie

Wiadomo, co dalej z Maciusiakiem. To już przesądzone, padła konkretna data

Dariusz Ostafiński
Dariusz Ostafiński

W finale sezonu w Planicy Tomasiak jednak nie wystartował. Tydzień wcześniej w Vikersund, podczas swoich pierwszych konkursów w życiu na skoczni do lotów, upadł po lądowaniu, mocno uderzył karkiem o zeskok i profilaktycznie nie został zabrany do Słowenii.

Kibice nie mieli zatem okazji, by zobaczyć wysokie loty nad zeskokiem Tomasiaka. Brylowali jednak inni zagraniczni skoczkowie, którzy tak jak we wcześniejszych sezonach popisywali się spektakularnymi lotami na Letalnicy.

Skoki narciarskie. Szykuje się rewolucja w Planicy

Dotychczas skocznia do lotów w Planicy słynęła właśnie z tego, że podczas lotu skoczkowie lecieli niezwykle wysoko, znacznie wyżej niż w Vikersund, Kulm czy Oberstdorfie. W powtórkach telewizyjnych takie skoki wyglądały bardzo spektakularnie.

Niestety, dla fanów takich widowisk, obraz lotów na Letalnicy ma się zmienić w najbliższych latach. Jakub Balcerski, dziennikarz sport.pl poinformował o planach przebudowy obiektu w Planicy. Po ich wcieleniu w życie, loty skoczków nie będą już tak wyglądać jak dotychczas.

"Nowy rozdział w lotach w Planicy. K210, HS250. Rekonstrukcja na Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich 2028. Istotne zmiany w profilu, próg cofnięty o 2 metry. Według danych słoweńskich, to koniec ekstremalnie wysokich lotów na Velikance; loty będą znacznie niższe" - napisał Jakub Balcerski w serwisie X.

Zobacz również:

Martin Schmitt ponownie okazał się najlepszy w zawodach "Red Bull Skoki w Punkt"
Skoki Narciarskie

Niemcy wybrali następcę Horngachera, legenda mówi wprost. Padło też nazwisko Tomasiaka

Natalia Kapustka
Natalia Kapustka
mężczyzna w szarej czapce z napisem Lotos oraz czarnej koszulce z logotypami sponsorów siedzi na ławce, w tle widoczne postaci ubrane w sportowe stroje
Piotr ŻyłaAction Press/ShutterstockEast News
Skoczek narciarski w kombinezonie startowym, kasku i goglach trzyma ręce skrzyżowane na klatce piersiowej, z widocznym napięciem oczekuje na swoją kolej. W tle rozmyci kibice i elementy skoczni.
Dawid KubackiAndrzej Iwańczuk/Reporter East News
Sportowiec w kombinezonie narciarskim, z kaskiem i okularami, ląduje na nartach podczas konkursu skoków narciarskich na zimowych igrzyskach olimpijskich, unosi ręce dla zachowania równowagi na śnieżnym stoku.
Kacper TomasiakIwanczuk/Sport/REPORTEREast News
Piotr Żyła opowiedział o swojej przyszłości w skokach narciarskich. WIDEOInteria SportINTERIA.PL

