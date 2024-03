Aż huczy o Stefanie Horngacherze. Niemcy mówią wprost o jego przyszłości

Niemieccy skoczkowie zdominowali początek sezonu 2023/24 w skokach narciarskich. Kadra narodowa prezentowała wysoką formę, a w zagranicznych mediach odżyły nadzieje na długo oczekiwany triumf skoczka z Niemiec w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni . Choć nasi zachodni sąsiedzi stawiani byli w gronie faworytów do wygrania całej imprezy, Złoty Orzeł ostatecznie trafił do rąk Japończyka Ryoyu Kobayashiego, a największa nadzieja Niemców - Andreas Wellinger musiał zadowolić się 2. miejscem.

" Gdyby rozgrywano więcej niż cztery konkursy, wygrałbym . Zdecydowanie zrobiłem duży krok do przodu w porównaniu do wczoraj. To nie jest wymówka, ale w pierwszej serii konkursowej jechałem dużo wolniej niż zwykle. Niestety skakałem w czasie, gdy opadów śniegu było coraz więcej" - tłumaczył 28-latek.