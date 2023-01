Niestety nie zobaczymy Pawła Wąska w sobotnim konkursie Pucharu Świata w japońskim Sapporo - reprezentant Polski w swoim kwalifikacyjnym skoku zdołał jedynie osiągnąć odległość równą 102 metrom, a to było oczywiście zbyt mało, by myśleć o udziale we właściwych zawodach. Szanse na punkty będzie mieć jeszcze w niedzielę, kiedy to odbędzie się ostatnia odsłona współzawodnictwa na Okurayamie.