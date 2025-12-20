Awans polskiej perełki o dziewięć pozycji, a później takie słowa. Szczere wyznanie przed kamerami

Trwa weekend Pucharu Świata w Engelbergu. Liderem polskiej kadry jest Kacper Tomasiak. 18-latek w serii próbnej przed sobotnimi zawodami spisał się bardzo dobrze. Osiągnął 132,5 metra, co dało mu ostatecznie 7. miejsce.

PŚ w Engelbergu. Kacper Tomasiak wprost po zawodach

W zawodach nie było już tak dobrze. 18-latek trafił na trudne warunki i oddał skok na odległość 125 m. To dało mu awans do drugiej serii, ale zajmował odległe 22. miejsce. - Jeszcze będzie trochę okazji, aby bardziej zagrało z warunkami - ocenił spokojnie przed kamerami Eurosportu.

18-latek w drugiej serii skoczył aż 133 metry. To dało mu awans o dziewięć pozycji. Tym samym skończył zawody na 13. miejscu.

- Ten skok z pierwszej serii był lepszy technicznie niż ten z drugiej. Tak bywa czasami i trzeba jutro próbować, aby było lepiej - skwitował.

Zawody w Engelbergu nie były najlepsze w wykonaniu polskich skoczków. Kibice oglądali pięciu naszych reprezentantów. Poza Tomasiakiem, Piotr Żyła został sklasyfikowany na 17. pozycji, a Kamil Stoch na 22. Awansu do finału nie wywalczyli 36. Maciej Kot i 44. Dawid Kubacki.

W niedzielę odbędzie się drugi konkurs w Engelbergu. Początek o godz. 16:00. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.

Kacper Tomasiak okazał się najlepszym z Polaków podczas niedzielnego konkursu w Wiśle Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Kacper Tomasiak Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Kacper Tomasiak LUKASZ KALINOWSKI East News