Awans polskiej perełki o dziewięć pozycji, a później takie słowa. Szczere wyznanie przed kamerami

Maciej Brzeziński

Kacper Tomasiak jest liderem polskiej reprezentacji w tegorocznym sezonie Pucharu Świata. 18-latek ma za sobą szaloną sobotę w Engelbergu. Seria próbna dała dużo nadziei. Niestety w konkursie było już o wiele gorzej. Młody zawodnik wprost ocenił swój występ.

Zawodnik w locie podczas skoku narciarskiego, ubrany w biały kombinezon, z kaskiem i goglami ochronnymi. Na piersi numer startowy 36 oraz widoczne logotypy sponsorów. W tle rozmyte drzewa.
Kacper Tomasiak podsumował pierwszy konkurs Pucharu Świata w EngelberguFoto OlimpikAFP

Trwa weekend Pucharu Świata w Engelbergu. Liderem polskiej kadry jest Kacper Tomasiak. 18-latek w serii próbnej przed sobotnimi zawodami spisał się bardzo dobrze. Osiągnął 132,5 metra, co dało mu ostatecznie 7. miejsce.

PŚ w Engelbergu. Kacper Tomasiak wprost po zawodach

W zawodach nie było już tak dobrze. 18-latek trafił na trudne warunki i oddał skok na odległość 125 m. To dało mu awans do drugiej serii, ale zajmował odległe 22. miejsce. - Jeszcze będzie trochę okazji, aby bardziej zagrało z warunkami - ocenił spokojnie przed kamerami Eurosportu.

18-latek w drugiej serii skoczył aż 133 metry. To dało mu awans o dziewięć pozycji. Tym samym skończył zawody na 13. miejscu.

- Ten skok z pierwszej serii był lepszy technicznie niż ten z drugiej. Tak bywa czasami i trzeba jutro próbować, aby było lepiej - skwitował.

Zawody w Engelbergu nie były najlepsze w wykonaniu polskich skoczków. Kibice oglądali pięciu naszych reprezentantów. Poza Tomasiakiem, Piotr Żyła został sklasyfikowany na 17. pozycji, a Kamil Stoch na 22. Awansu do finału nie wywalczyli 36. Maciej Kot i 44. Dawid Kubacki.

W niedzielę odbędzie się drugi konkurs w Engelbergu. Początek o godz. 16:00. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.

Skoczek narciarski ubrany w kombinezon startowy z numerem 52, kaskiem i goglami unosi rękę w geście pozdrowienia, trzymając narty, wokół widoczny tłum kibiców oraz reklamy partnerów zawodów.
Kacper Tomasiak okazał się najlepszym z Polaków podczas niedzielnego konkursu w WiśleAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News
Młody mężczyzna w zimowej kurtce i czapce z biało-czerwoną flagą trzyma długie, żółte narty Fischer, stojąc na tle trybun i kontenerów technicznych stadionu sportowego.
Kacper TomasiakTomasz KalembaINTERIA.PL
Zawodnik narciarski w kombinezonie startowym z numerem 36, kaskiem oraz goglami, przygotowuje się do skoku narciarskiego, widoczny logotyp sponsora na stroju oraz element nart.
Kacper TomasiakLUKASZ KALINOWSKIEast News

