Zakończony miesiąc temu sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich miał kilku bohaterów. Absolutnym dominatorem klasyfikacji generalnej okazał się Domen Prevc. Słoweniec po ostatnim konkursie otrzymał pierwszą w karierze Kryształową Kulę, wyprzedzając o 954 punkty drugiego Ryoyu Kobayashiego. Prevc zgarnął dodatkowo triumf w Turnieju Czterech Skoczni, mistrzostwo świata w lotach oraz dwa złota olimpijskie - indywidualnie na skoczni dużej oraz w konkursie mikstów.

Z perspektywy polskich kibiców na pierwszy plan wysunął się Kamil Stoch oraz zakończenie przez niego kariery. Jednak to nie skoczek z Zębu był najlepszym Polakiem. Z łatwością przebił go Kacper Tomasiak. Debiutujący w Pucharze Świata w wieku 18 lat skoczek na igrzyskach olimpijskich zaszokował wszystkich, zdobywając łącznie trzy medale - srebro i brąz indywidualnie oraz srebro w duecie z Pawłem Wąskiem.

Tomasiak pokazał, że jest w stanie walczyć jak równy z równym ze zdecydowanie starszymi i bardziej doświadczonymi zawodnikami. Polak miał jednak jednego, zaledwie o rok starszego przeciwnika, który w tym sezonie również dokonał przełomu.

Kluczowa decyzja austriackiej federacji ws. trenera

Mowa o Stephanie Embacherze, 20-latku który zajmując szóste miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ został drugim najwyżej sklasyfikowanym Austriakiem. W Predazzo szczęście się do niego uśmiechnęło i wspólnie z Janem Hoerlem świętował złoty medal igrzysk olimpijskich. Bezpośredni pojedynek z Tomasiakiem na mistrzostwach świata juniorów zakończył się triumfem Embachera - Polak pozostał "jedynie" ze srebrnym medalem.

W nowym sezonie obaj zawodnicy stoczą rywalizację w jeszcze jednej, zupełnie nowej dla skoków narciarskich kategorii. Chodzi o klasyfikację skoczków U-23, o której na łamach "skijumping.pl" opowiadał ostatnio dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile. Lider tego rankingu będzie dzierżył zielony plastron lidera. Biorąc pod uwagę poprzedni sezon najlepszym młodzieżowcem byłby Embacher, natomiast Tomasiak zająłby trzecie miejsce.

Embacher będzie bez wątpienia faworytem do wygrania pierwszej w historii rywalizacji skoczków do lat 23. Austriacka federacja potwierdziła, że ku temu celowi poprowadzi go Andreas Widhoelzl. Trener tamtejszej kadry podjął decyzję o podpisaniu nowej, czteroletniej umowy. Oznacza to, że Austriacy nie zmienią trenera co najmniej do zimowych igrzysk olimpijskich, które w 2030 roku zorganizują Francuzi.

- Andreas Widhoelzl pozostaje głównym trenerem męskiej kadry w skokach narciarskich, a Christoph Bieler nadal będzie głównym trenerem męskiej reprezentacji w kombinacji norweskiej. Obaj przedłużyli swoje kontrakty z Austriackim Związkiem Narciarskim o kolejne cztery lata. To mocny sygnał stabilności, zaufania i długofalowego podejścia w obszarze konkurencji narciarstwa klasycznego - zakomunikował austriacki związek.

Stephan Embacher AFP

Andreas Widhoelzl GEORG HOCHMUTH/APA AFP

Kacper Tomasiak Iwańczuk East News

DJB: ,,Lewy w Turnynie byłby Bogiem" POLSAT BOX GO