Austriacy z dumą ogłaszali ws. kibiców, a tu takie słowa. Gwiazda mówi dość

72.Turniej Czterech Skoczni przeniósł się do Austrii. Zawodnicy w środę (03.01) rywalizowali o punkty do "generalki" rozgrywek na słynnej Bergisel, nazywanej również "skocznią zagłady". Obiekt w ostatnich latach spędzał sen z powiek faworytom, którzy właśnie w Innsbrucku tracili szansę na końcowy tryumf. Dobrych wspomnień nie ma Andreas Wellinger, który po niemieckiej części zmagań stracił koszulkę lidera TCS na rzecz Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Jednak w środę wspomnianych zawodników pogodził reprezentant gospodarzy - Jan Hoerl. 25-latek wygrał swój pierwszy konkurs w tym sezonie i to przed własną publicznością. Jak przekazali organizatorzy, na zawody przybyło aż 21. tys. ludzi.