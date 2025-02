Austriacy pokonani, wrócił wielki mistrz. Nokaut w Sapporo, Polacy daleko

Tego dnia do konkursu PŚ w Sapporo przystąpiło 4 Polaków: Maciej Kot, Kacper Juroszek, Kamil Stoch i Paweł Wąsek.

Kamil Stoch w pierwszej serii zaprezentował się przyzwoicie. Osiągnął 122 metry i od razu zakwalifikował się do serii finałowej. Po około trzydziestym skoku wiatr zaczął wiać zbyt mocno w plecy i skoczkowie byli cofani, co do tej pory się nie zdarzało.