​Austriacy informują! Polska ma nowego trenera w skokach narciarskich

- Po spekulacjach z ostatnich tygodni mogę to potwierdzić, Thomas Thurnbichler przechodzi do reprezentacji Polski - poinformował opinię publiczną w Austrii tamtejszy dyrektor związku Mario Stecher, nie kryjąc zirytowania - Kilka dni temu zapewnił mnie, że pozostaje, zabezpieczając to uściskiem dłoni. Ten zwrot akcji jest wiec dla mnie niespodzianką - dodał Stecher.

Thomas Thurnbichler nowym trenerem polskiej reprezentacji w skokach narciarskich

Thurnbichler nie będzie pierwszym austriackim trenerem pracującym dla obcej kadry narodowej. Na podobne rozwiązanie postawili w Norwegii, gdzie pracuje Alexander Stoeckl, w Niemczech głównym szkoleniowcem jest Stefan Horngacher, a poczynaniami Ryouyu Kobayashiego steruje Richard Schallert. Thurnbichler, dotychczas był asystentem Andreasa Widhoelzla w kadrze Austrii.

