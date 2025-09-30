Austriacki mistrz wraca do oszustwa Norwegów. Bez hamulców. "Zniszczyli reputację"
Miniony sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich z pewnością przejdzie do historii z różnych powodów. Tym pozytywnym jest fakt, że pierwszy raz klasyfikację generalną wygrał skoczek urodzony w XXI wieku - Daniel Tschofenig. Z drugiej strony byliśmy świadkami oszustwa, jakiego na mistrzostwach świata dopuścili się Norwegowie. Według austriackiego mistrza wydarzenia z Trondheim są hańbą dla całej dyscypliny.
Nie ma żadnych wątpliwości, że sezon 2024/2025 w skokach narciarskich z pewnością będzie wspominany po latach. Wszystko dobre, co działo się na skoczniach całego świata, zostało "przykryte" tym, co wydarzyło się podczas mistrzostw świata w Trondheim. Gospodarze dopuścili się bowiem perfidnego oszustwa, które miało pomóc im w zdobyciu wyższych pozycji.
Cały proceder wyszedł na jaw po konkursie indywidualnym na skoczni dużej. Norwegowie zostali zdyskwalifikowani, a dzień później zorganizowana została specjalna konferencja prasowa. - Oszukiwaliśmy. Próbowaliśmy obejść system. To niedopuszczalne. Przez całą noc robiliśmy wszystko, co możliwe, by wyjaśnić, co się stało. Członkowie sztabu przyznali, że wszyli wzmocnione nici w kombinezony Forfanga i Lindvika. To dla mnie ogromny szok. To stoi w sprzeczności ze wszystkim, w co wierzę - przyznał wówczas Jan-Erik Aalbu szef norweskich skoków.
Tschofenig bez litości. Wprost o norweskich oszustwach
Konsekwencje skandalu z Trondheim są zdecydowanie poważniejsze. Ostatecznie władze skoków zdecydowały się bowiem na trzy miesiące zawieszenia dla Forfanga i Lindvika, co sprawia, że nie oglądamy ich w letnim Grand Prix, ale w zimowym Pucharze Świata mogą już startować. Głos w sprawie zabrał niedawno najlepszy skoczek tamtego sezonu, zwycięzca Kryształowej Kuli - Daniel Tschofenig.
Austriak nie wahał się używać naprawdę mocnych słów. - Kiedy dochodzimy do takiego punktu, zadaję sobie pytanie: czy wciąż można to akceptować?. Nie chcę nigdy brać udziału w nielegalnych praktykach. Wiadomo, zdarzają się takie rzeczy, jak dyskwalifikacja za jeden centymetr, ale takie "taktyczne oszustwa" są dla mnie absolutnie obrzydliwe - rozpoczął w rozmowie z "Tiroles Tageszeitung".
Po samym konkursie Forfang i Lindvik próbowali tłumaczyć się, że nic nie wiedzieli, ostatecznie po kilku miesiącach przyznali, że powinni się domyślić, że coś jest nie tak. - Musieli o tym wiedzieć. Wszyscy się z tym zgadzamy. To jest po prostu nie w porządku. Zniszczyli reputację całej dyscypliny i zachowują się, jakby to oni byli ofiarami. Ofiarą są w tej sytuacji skoki narciarskie - ocenił bezlitośnie pierwszy triumfator klasyfikacji generalnej Pucharu Świata urodzony w XXI wieku.