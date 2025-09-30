Austriacki mistrz wraca do oszustwa Norwegów. Bez hamulców. "Zniszczyli reputację"

Nie ma żadnych wątpliwości, że sezon 2024/2025 w skokach narciarskich z pewnością będzie wspominany po latach. Wszystko dobre, co działo się na skoczniach całego świata, zostało "przykryte" tym, co wydarzyło się podczas mistrzostw świata w Trondheim. Gospodarze dopuścili się bowiem perfidnego oszustwa, które miało pomóc im w zdobyciu wyższych pozycji.

Cały proceder wyszedł na jaw po konkursie indywidualnym na skoczni dużej. Norwegowie zostali zdyskwalifikowani, a dzień później zorganizowana została specjalna konferencja prasowa. - Oszukiwaliśmy. Próbowaliśmy obejść system. To niedopuszczalne. Przez całą noc robiliśmy wszystko, co możliwe, by wyjaśnić, co się stało. Członkowie sztabu przyznali, że wszyli wzmocnione nici w kombinezony Forfanga i Lindvika. To dla mnie ogromny szok. To stoi w sprzeczności ze wszystkim, w co wierzę - przyznał wówczas Jan-Erik Aalbu szef norweskich skoków.

Tschofenig bez litości. Wprost o norweskich oszustwach

Konsekwencje skandalu z Trondheim są zdecydowanie poważniejsze. Ostatecznie władze skoków zdecydowały się bowiem na trzy miesiące zawieszenia dla Forfanga i Lindvika, co sprawia, że nie oglądamy ich w letnim Grand Prix, ale w zimowym Pucharze Świata mogą już startować. Głos w sprawie zabrał niedawno najlepszy skoczek tamtego sezonu, zwycięzca Kryształowej Kuli - Daniel Tschofenig.

Austriak nie wahał się używać naprawdę mocnych słów. - Kiedy dochodzimy do takiego punktu, zadaję sobie pytanie: czy wciąż można to akceptować?. Nie chcę nigdy brać udziału w nielegalnych praktykach. Wiadomo, zdarzają się takie rzeczy, jak dyskwalifikacja za jeden centymetr, ale takie "taktyczne oszustwa" są dla mnie absolutnie obrzydliwe - rozpoczął w rozmowie z "Tiroles Tageszeitung".

Po samym konkursie Forfang i Lindvik próbowali tłumaczyć się, że nic nie wiedzieli, ostatecznie po kilku miesiącach przyznali, że powinni się domyślić, że coś jest nie tak. - Musieli o tym wiedzieć. Wszyscy się z tym zgadzamy. To jest po prostu nie w porządku. Zniszczyli reputację całej dyscypliny i zachowują się, jakby to oni byli ofiarami. Ofiarą są w tej sytuacji skoki narciarskie - ocenił bezlitośnie pierwszy triumfator klasyfikacji generalnej Pucharu Świata urodzony w XXI wieku.

Skoczkowie reprezentacji Norwegii podczas MŚ w Trondheim. Od lewej: Robert Johansson, Benjamin Oestvold, Marius Lindvik i Johann Andre Forfang. W kontekście "afery kombinezonowej" kluczowe są nazwiska dwóch ostatnich Rex Features/EAST NEWS East News

Marius Lindvik (L) i Johann Andre Forfang JONATHAN NACKSTRAND AFP

Daniel Tschofenig Franz Kirchmayr/APA-PictureDesk AFP