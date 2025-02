Gregor Schlierenzauer dwukrotnie sięgał po Kryształową Kulę, wywalczył indywidualne mistrzostwo świata oraz dwa brązowe medale igrzysk olimpijskich, a do tych osiągnięć dołożył wiele innych sukcesów indywidualnych oraz drużynowych. Austriak przez lata był "dominatorem" na światowych skoczniach i przeszedł do historii dyscypliny. Karierę zakończył w 2021 roku.

Na początku kwietnia 35-letni dzisiaj Schlierenzauer pojawi się w Zakopanem, gdzie będzie pełnił rolę kapitana jednej z drużyn podczas imprezy Red Bull Skoki w Punkt - wydarzenia, podczas którego zawodnicy wylosują wcześniej odległość, którą muszą osiągnąć w zawodach. Każda z drużyn musi skoczyć w sumie 1000 metrów - im bliżej tego celu, tym większa szansa na wygranie konkurencji. Reklama

"To naprawdę super, że Polska chce zorganizować zupełnie nowy rodzaj konkursu skoków i, że Adam Małysz zaprosił do współpracy innych emerytowanych sportowców. Myślę, że to świetne wydarzenie dla sportu w ogóle" - stwierdził Austriak w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Skoki narciarskie. Gregor Schlierenzauer o kryzysie Kamila Stocha

Podczas rozmowy poruszono także temat kariery Austriaka, która nie zawsze obfitowała sukcesy. W ostatnich latach startów Schlierenzauer miał problem z tym, by utrzymać się w czołówce.

To normalne, że nie zawsze wygrywasz, nie zawsze jesteś najlepszy. Zwłaszcza w tak wyczulonym na zmiany sporcie, jak skoki. Każdy miewał problemy, nawet Adam, a teraz widzimy je u Kamila Stocha. Wygrywał wszystko, a teraz tak trudno mu wrócić na szczyt ~ zauważył.

Austriak został zapytany o to, co było przyczyną kryzysu w jego przypadku, a co może być taką przyczyną w przypadku Stocha. "Myślę, że chodziło o dwie rzeczy i podobnie może być teraz w przypadku Kamila" - zaczął.

Schlierenzauer zwrócił uwagę na to, że ciągle dochodzi do rozwoju techniki oraz sprzętu, które "były w zupełnie innym miejscu" w czasie, gdy Stoch i Schlierenzauer byli na szczycie. "A w skokach takie przyzwyczajenia są w tobie tak głęboko, że trudno przystosować się do nowości. To duże wyzwanie dla doświadczonych zawodników" - stwierdził. Reklama

Kamil Stoch ma problem z powrotem do czołówki. Schlierenzauer: Z wiekiem energii ubywa

Drugą kwestią podkreśloną przez Austriaka jest energia. Zarówno on, jak i Stoch, przez wiele lat zajmowali miejsca w ścisłej czołówce, co wiązało się z codziennym wysiłkiem dla ciała i umysłu.

"To naprawdę sporo kosztuje. A z wiekiem, tej energii, która kiedyś pozwalała ci dawać z siebie 100 proc., zwyczajnie ubywa. Musisz dobrze przefiltrowywać to, co robisz, a w ten sposób trudno wrócić na szczyt" - skwitował.

Przypomnijmy, że Kamil Stoch nie znalazł się w kadrze na konkursy w Willingen, nie zobaczymy go także w Lake Placid . Do rywalizacji ma wrócić dopiero w Sapporo (14-16 lutego).

Reklama Wysokie ceny biletów na konkursy skoków narciarskich w Polsce. Małysz ujawnia przyczynę. WIDEO / InteriaSport.pl / INTERIA.TV

Gregor Schlierenzauer / SVEN HOPPE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

Kamil Stoch (z lewej) i Gregor Schlierenzauer w 2014 roku / AFP