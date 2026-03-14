Na finiszu sezonu aura nie jest specjalnie sprzyjająca dla zawodników i zawodniczek. Na ten weekend Pucharu Świata zaplanowano zawody w norweskim Oslo. Od początku wiadomo było, że aura może poważnie pokrzyżować plany organizatorów.

Piątkowe serie były poważnie zagrożone z powodu gwałtownych podmuchów wiatru. Ostatecznie udało się skoczyć, lecz warunki momentami były bardzo trudne. Sobotnia rywalizacja odbyła się już bez większych problemów, lecz zawodnikom i zawodniczkom towarzyszyła gęsta mgła. Zmienny wiatr pokrzyżował plany kilku zawodników, o czym boleśnie przekonał się m.in. Domen Prevc.

Kibice skoków narciarskich wciąż mają w pamięci ostatnie wydarzenia z USA, których ofiarami byli m.in. polscy skoczkowie. Maciej Kot oraz Jakub Wolny. Walka o rozegranie jakiejkolwiek serii konkursowej w Iron Mountain trwała trzy dni. Wiatr był jednak tak mocny, że "biało-czerwoni" przez ten czas nie oddali choćby jednego skoku.

Kuriozalna sytuacja w Alpen Cup. Konkurs kobiet odwołany z powodu opadów śniegu

Nie próżnują również młodsi skoczkowie, dla których w dużej mierze przewidziano są zawody Alpen Cup. "Trzecia liga" była w tym sezonie obecna m.in. w Zakopanem. W piątek w Hinterzarten odbył się pierwszy z konkursów finałowych. Najlepsza po raz trzeci z rzędu okazałą się Scharfenberg. Drugi z konkursów zaplanowano na sobotę.

Organizatorzy finału sezonu w Hinterzarten zawczasu podjęli decyzję o rozegraniu zawodów w tzw. warunkach hybrydowych - przy użyciu lodowych torów najazdowych, mat igelitowych na zeskoku oraz śniegu na wybiegu skoczni.

Zaplanowany na 9:45 konkurs kobiet nie odbył się jednak z powodu ... intensywnych opadów śniegu. Aura wyraźnie zaskoczyła organizatorów, a śnieg osiadł na niezabezpieczonym igielitowym zeskokiem skoczni Rothaus-Schanze. Co ciekawe, zmiana pogody przyszła na około godzinę przed planowanym rozpoczęciem konkursu.

Decyzja organizatorów spowodowała tym samym zakończenie cyklu Alpem Cup w sezonie 2025/26. Najlepszą zawodniczką całej rywalizacji okazała się Niemka Anna-Fay Scharfenberg. Wśród 57 sklasyfikowanych skoczkiń zabrakło jednak choćby jednej reprezentantki Polski.

Tak wyglądał obiekt w Hinterzarten po niespodziewanych opadach śniegu screen za: www.bergfex.pl materiał zewnętrzny

Sandro Pertile, dyrektor Pucharu Świata DANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

