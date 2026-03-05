!criticalCSS &&

Atak Tomasiaka w drugiej serii. Złoty medal na wyciągnięcie ręki. Wzrok na Embachera

Rafał Sierhej

Przed startem Mistrzostw Świata Juniorów w Lillehamer mieliśmy dwóch wielkich kandydatów do medali. Mowa rzecz jasna o Kacprze Tomasiaku i Stephanie Embacherze. Seria próbna potwierdziła, że w czwartkowym konkursie ta dwójka będzie bić się o złoto. Rzeczywistość potwierdziła przewidywania, choć do tej dwójki dołączył także Jason Colby. Ostatecznie wygrał Austriak, Tomasiak zajął drugie miejsce, a Colby trzecie.

Kacper Tomasiak
Kacper TomasiakFredrik Sandberg/TT/ShutterstockEast News

W historii polskich skoków narciarskich mieliśmy wielu wybitnych skoczków. Rozpoczynając od Adama Małysza przez Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, a kończąc na Piotrze Żyle. Cała czwórka zapisała przepiękną kartę w historii polskiego sportu, doprowadzając kibiców wielokrotnie do szału radości. 

Tomasiak dostał sygnał. Austriak lepszy w bezpośrednim starciu. Teraz walka o medale

Żaden z nich nie zdołał zdobyć jednak tego, co najcenniejsze w młodym wieku - tytułu mistrza świata wśród juniorów. Do panteonu gwiazd polskich skoków przebojem wdarł się już z pewnością Kacper Tomasiak. 19-latek zrobił to zdobywając trzy medale igrzysk olimpijskich w Predazzo. 

Ależ bitwa. Tomasiak tuż za Embacherem przed finałem

Nie mogło więc dziwić, że w oczach ekspertów to właśnie Polak był jednym z faworytów do wygrania Mistrzostw Świata Juniorów w Lilehamer. Na starcie pojawił się jednak wielki przeciwnik - Stephan Embacher. Austriak wygrał dwie ostatnie edycje tej imprezy i w Norwegii chciał obronić swój tytuł.

Wśród rywali miał aż czterech Polaków. Oprócz Kacpra Tomasiaka, był też jego brat - Konrad, Łukasz Łukaszczyk oraz Kamil Waszek. Jako pierwszy na belce usiadł Konrad i pokazał się z bardzo dobrej strony. 16-latek pofrunął na odległość 93,5. metra przy niewielkim odjęciu punktowym.

To dawało mu drugie miejsce po lądowaniu i spore szanse na miejsce w TOP20 po pierwszej serii. Niestety nie mógł o tym myśleć Łukasz Łukaszczyk, który z obniżonego rozbiegu osiągnął ledwie 82. metry i zajmował 22. miejsce, nie było nawet pewne, czy wystartuje w serii finałowej. Nieco lepiej spisał się Kamil Waszek. 

Dramat polskiego mistrza świata juniorów. Przez chorobę mógł zakończyć karierę

Ten wylądował dwa metry dalej, a że skakał w równie niesprzyjających warunkach, to pozwoliło mu na awans już po lądowaniu. Pozostała już walka o czołowe miejsca po pierwszej serii. W tej główne role odegrał tercet amerykańsko-polsko-austriacki. Jako pierwszy na rozbiegu pojawił się Jason Colby. 

Amerykanin nieco zaskoczył, bo pofrunął na odległość aż 98. metrów i wyszedł na znaczne prowadzenie. Po nim skakał Kacper Tomasiak, któremu zmierzono taką samą długość skoku, ale w nieco gorszych warunkach i przy wyższych notach. To sprawiło, że Polak wyszedł na pierwsze miejsce. 

Po Tomasiaku skakał Embacher, któremu trener na własne życzenie obniżył rozbieg. Nie okazało się to jednak żadnym problemem dla Austriaka. Obrońca tytułu również pofrunął na 98. metrów i to on prowadził po pierwszej serii z przewagą 3,5 pkt nad Kacprem. Do finału awansowali także Konrad Tomasiak (19) oraz Kamil Waszek (23). Łukaszczyk odpadł z rywalizacji.

Trzech Polaków w drugiej serii. Tomasiak zaatakował, Embacher odpowiedział

Drugą serię rozpoczęliśmy z belki ustawionej nieco niżej, bo na ósmym stopniu, co przy dość mocno wiejącym wietrze z tyłu wydawało się pewnym zaskoczeniem. Na zdecydowanie lepsze warunki nośne trafił Kamil Waszek, który pofrunął na 92. metry i wyszedł na prowadzenie. 

O takim szczęściu do warunków nie mógł mówić Konrad Tomasiak, który dostał ponad sześć punktów rekompensaty. Przy lądowaniu na odległości 88. metrów dało to wówczas trzecie miejsce. Pozostało już tylko wyczekiwanie na rozpoczęcie walki o trzy medale.

Szaranowicz powiedział to na wizji o Małyszu, miliony Polaków usłyszały te słowa. Reakcja nie mogła być inna

Pierwszy na rozbiegu pojawił się Jason Colby. Amerykanin trafił na trudne warunki, ale poradził sobie z nimi wzorowo. Pofrunął na 96. metrów i zapewnił sobie przynajmniej brązowy medal. Przed skokiem Kacpra Tomasiaka trener obniżył belkę. Nastolatek nic sobie z tego nie robił.

Poleciał aż na 97. metr i wyszedł na prowadzenie. Na ten sam ruch zdecydował się trener Austriaków. Embacher również nie miał jednak z tym faktem żadnych problemów. Osiągnął 98,5. metra i nie zostawił złudzeń, kto tego dnia w Lillehamer był najlepszym ze skoczków na obiekcie normalnym. Austriak obronił tytuł mistrza świata juniorów.

Wyniki konkursu indywidualnego na Mistrzostwach Świata Juniorów: 

1. Stephan Embacher - 296,5 pkt

2. Kacper Tomasiak - 287.3 pkt

3. Jason Colby - 276.0 pkt

...

18. Kamil Waszek - 228.3 pkt

20. Konrad Tomasiak - 225.9 pkt

32. Łukasz Łukaszczyk - 106.4 pkt

Sportowiec w kombinezonie startowym i złotym kasku z polską flagą, na tle niebieskiej ścianki z logo igrzysk olimpijskich Milano Cortina 2026.
Kacper Tomasiak powalczy o historyczne złoto MŚ juniorów w LillehammerIwańczukEast News
Skoczek narciarski w sportowym kombinezonie w locie na nartach podczas zimowych igrzysk olimpijskich oraz zbliżenie na zawodnika w hełmie i goglach ze złotym medalem i szerokim uśmiechem.
Kacper Tomasiak - srebrny medalista igrzysk olimpijskichANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/East News / Rex Features/East News/Action Press/ShutterstockEast News
Skoczek narciarski w białym kombinezonie i złotym kasku ląduje na nartach podczas zawodów olimpijskich, w tle śnieżne podłoże i kilkuosobowy tłum niewyraźnych postaci.
Kacper TomasiakMatthias Schrader/Associated Press/East NewsEast News
Adam Małysz: Spotkanie rewelacyjne i szkoda, że nasi nie wygraliPolsat Sport

