Atak na Iran, wicemistrz olimpijski w skokach walczy z czasem. "Nikłe szanse"

Tomofumi Naito i Ren Nikaido nie wystartowali w piątkowych kwalifikacjach do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Bad Mitterndorf. Ich samolot miał awarię, połączenie z Tokio do Europy zostało odwołane, musieli polecieć innym. Problem w tym, że dla wicemistrza olimpijskiego to nie był koniec problemów.

W sobotę Nikaido chciał dotrzeć do Kulm, by stawić się na niedzielnych kwalifikacjach, ale i to jest mało prawdopodobne. Utknął na lotnisku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, konkretnie w Dubaju.

Wszystko z powodu częściowego zamknięcia przestrzeni powietrznej ZEA. Dodajmy, że taką samą decyzję podjęły Irak, Izrael, Katar, Kuwejt, Bahrajn i Iran. Polski MSZ sugeruje, że problemy mogą być też w ruchu lotniczym nad Jordanią, Arabią Saudyjską, Libanem i Syrią.

To oczywiście związane jest z konfliktem zbrojnym, jaki rozpoczął się dziś na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały cele w Iranie, który odpowiedział ofensywą na amerykańskie bazy wojskowe na terenie kilku państw.

Odwołane loty, wśród poszkodowanych również sportowcy. Nikaido i Munir

Jak podaje AFP, w Dubaju - gdzie właśnie przebywa Nikaido - słychać kolejne eksplozje. W stolicy ZEA, czyli Abu Dhabi na ulice spadają szczątki zestrzelonych rakiet. Agencja Associated Press podała, że świadkowie widzieli w powietrzu ogień świadczący o działaniu obrony przeciwlotniczej.

O problemach logistycznych Japończyka poinformował Kacper Merk z Eurosportu. Szanse na dotarcie srebrnego medalisty IO do Austrii na niedzielę dziennikarz ocenił jako "nikłe".

W niedzielę seria kwalifikacyjna jest zaplanowana na godzinę 12:00, a pierwsza konkursowa na 13:00.

Z kolei na lotnisku w irańskim Teheranie utknął Munir El-Haddadi, były piłkarz Barcelony czy Atletico Madryt, a obecnie zawodnik stołecznego Esteghlal. Rano już siedział w samolocie do Europy, ale wraz z pozostałymi pasażerami został z niego ewakuowany. Jak donosi dziennik "As", prawdopodobnie będzie musiał drogą lądową przejechać do przejścia granicznego z Turcją w Bazargan (ponad 2 tysiące kilometrów).

