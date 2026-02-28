Atak na Iran, wicemistrz olimpijski w skokach walczy z czasem. "Nikłe szanse"

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

W związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie wiele osób ma problemy z przemieszczaniem się, również sportowcy. Z uwagi na zamknięcie przestrzeni powietrznej nad kilkoma krajami na loty narciarskie w Bad Mitterndorf może nie dotrzeć wicemistrz olimpijski. Jak informuje Kacper Merk, utknął on na lotnisku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Walczy z czasem, by zdążyć na niedzielę, co jest mało prawdopodobne.

Zawodnik w stroju narciarskim z kaskiem i goglami, trzymający narty marki Fischer. Na stroju widnieje logo olimpijskie oraz napis Milano Cortina, nawiązujący do olimpiady zimowej.
Ren NikaidoYohei Osada Newspix.pl

Tomofumi Naito i Ren Nikaido nie wystartowali w piątkowych kwalifikacjach do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Bad Mitterndorf. Ich samolot miał awarię, połączenie z Tokio do Europy zostało odwołane, musieli polecieć innym. Problem w tym, że dla wicemistrza olimpijskiego to nie był koniec problemów.

W sobotę Nikaido chciał dotrzeć do Kulm, by stawić się na niedzielnych kwalifikacjach, ale i to jest mało prawdopodobne. Utknął na lotnisku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, konkretnie w Dubaju.

Wszystko z powodu częściowego zamknięcia przestrzeni powietrznej ZEA. Dodajmy, że taką samą decyzję podjęły Irak, Izrael, Katar, Kuwejt, Bahrajn i Iran. Polski MSZ sugeruje, że problemy mogą być też w ruchu lotniczym nad Jordanią, Arabią Saudyjską, Libanem i Syrią.

Polak może zastąpić Stefana Horngachera. Mówi wprost o ofercie od Niemców

To oczywiście związane jest z konfliktem zbrojnym, jaki rozpoczął się dziś na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały cele w Iranie, który odpowiedział ofensywą na amerykańskie bazy wojskowe na terenie kilku państw.

Odwołane loty, wśród poszkodowanych również sportowcy. Nikaido i Munir

Jak podaje AFP, w Dubaju - gdzie właśnie przebywa Nikaido - słychać kolejne eksplozje. W stolicy ZEA, czyli Abu Dhabi na ulice spadają szczątki zestrzelonych rakiet. Agencja Associated Press podała, że świadkowie widzieli w powietrzu ogień świadczący o działaniu obrony przeciwlotniczej.

O problemach logistycznych Japończyka poinformował Kacper Merk z Eurosportu. Szanse na dotarcie srebrnego medalisty IO do Austrii na niedzielę dziennikarz ocenił jako "nikłe".

W niedzielę seria kwalifikacyjna jest zaplanowana na godzinę 12:00, a pierwsza konkursowa na 13:00.

Z kolei na lotnisku w irańskim Teheranie utknął Munir El-Haddadi, były piłkarz Barcelony czy Atletico Madryt, a obecnie zawodnik stołecznego Esteghlal. Rano już siedział w samolocie do Europy, ale wraz z pozostałymi pasażerami został z niego ewakuowany. Jak donosi dziennik "As", prawdopodobnie będzie musiał drogą lądową przejechać do przejścia granicznego z Turcją w Bazargan (ponad 2 tysiące kilometrów).

Tomasiak przyznał się ws. rodziców. Oto jego przyszłość. Ogłosił publicznie

Zobacz również:

Benjamin Oestvold
Skoki Narciarskie

Cios w Norwegów tuż po igrzyskach. Czerwona kartka, to znów się wydarzyło

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak
Skoczek narciarski podczas lotu nad śniegiem, poniżej widoczne są olimpijskie koła na białej powierzchni skoczni.
Skoki narciarskie. Ren Nikaido w locieKentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFPAFP
Dwóch sportowców ubranych w charakterystyczne stroje reprezentacyjne świętuje sukces, unosząc zaciśnięte pięści w geście triumfu. W tle tłum kibiców, widoczne narodowe flagi, w tym flaga Niemiec, oraz zimowa, śnieżna sceneria.
Tak Ren Nikaido i Gregor Deschwanden świętowali medal igrzyskTOBIAS SCHWARZAFP
Ren Nikaido
Ren NikaidoAFP
Miomir Kecmanovic - Flavio Cobolli. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja