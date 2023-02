Asystent Thurnbichlera zapytany o polskich skoczków. Ciekawe porównania

Należy pamiętać, że to, co oddziałuje na sportowców, to nie tylko kwestie dostrzegalne gołym okiem, a wiele rzeczy pozostaje poza naszym zakresem. Wpływ na zachowanie, samopoczucie i wyniki zawodnika mają chociażby kwestie życiowe. Przyjaciel kogoś mógł ulec wypadkowi albo ojciec twojej dziewczyny umiera. Nieraz te czynniki mają tak silny wpływ, że nie jest to wyłącznie kwestią treningu, by wypracować odpowiednią dyspozycję. Dlatego kiedy czasem czytam krytyczne artykuły o sportowcach, myślę sobie, że gdyby ich autorzy wiedzieli, z czym mierzy się dany zawodnik, nigdy by tego nie napisali