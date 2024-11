Armagedon pogodowy podczas Pucharu Świata. Skakanie odwołane

Reprezentanci Polski w skokach narciarskich pierwszy weekend w tym sezonie Pucharu Świata zapamiętają pewnie ze sporym rozczarowaniem. Choć, było kilka dobrych prób, szczególnie w wykonaniu Pawła Wąska, to Biało-Czerwoni nie spełnili oczekiwań swoich oraz kibiców. Wyniki, które udało się osiągnąć w Lillehammer, były jednak delikatnie lepsze, niż to, co udało się Polakom zrobić rok wcześniej podczas inauguracji sezonu.

Reklama