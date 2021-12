"Biało-Czerwoni" przyzwyczaili nas do triumfów i sukcesów, toteż ich postawa w pierwszych konkursach sezonu Pucharu Świata może być dla fanów niemałym szokiem. W klasyfikacji generalnej najwyższą lokatę zajmuje Kamil Stoch, który jest dopiero... jedenastą pozycję.

Apoloniusz Tajner o przyszłości Michala Doleżala

Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Trener Michal Doleżal po sobotnim konkursie wskazywał na kwestię sprzętu, a sztab nocą, przed niedzielnymi zmaganiami przygotowywał nowe kombinezony. Nie przyniosły one znaczącej poprawy. Mimo kiepskiej sytuacji prezes PZN, Apoloniusz Tajner przekonuje, że nie ma powodu, by wykonywać gwałtowne ruchy.



- Do Doleżala nie mamy zastrzeżeń. Solidnie i porządnie wykonuje obowiązki - powiedział w rozmowie z "TVP Sport". Dodał, że ewentualne spekulacje na ten temat mogą tylko pogorszyć sytuację wokół drużyny narodowej, a Czech i tak ma już wystarczająco dużo zmartwień.



Choć dyspozycja wszystkich naszych kadrowiczów, poza Kamilem Stochem, budzić może wielki niepokój, Tajner szczególną uwagę poświęca Dawidowi Kubackiemu. Jak stwierdził, słaba postawa odbija się na psychice skoczka z Nowego Targu.



- Cierpi nie tylko na skoczni. Oddziałuje to również na jego psychikę - powiedział Tajner. Jak dodał, nie jest wykluczone, że "Mustaf" w trybie ekspresowym wróci na szczyt, gdyż w tym sporcie takie rzeczy się zdarzają.



Kolejnym występem Polaków będą mistrzostwa kraju, które tuż przed świętami Bożego Narodzenia odbędą się w Zakopanem.



