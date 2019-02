Czy Stefan Horngacher przedłuży kontrakt z Polskim Związkiem Narciarskim? To pytanie zadają sobie kibice skoków narciarskich w Polsce. Niepokój budzi fakt, że nowego szkoleniowca szukają Niemcy i Horngacher jest jednym z faworytów. Ostateczną decyzję mamy poznać podczas mistrzostw świata w Seefeld.

"Zrobimy wszystko, żeby zatrzymać Stefana Horngachera" - zapewnił prezes PZN Apoloniusz Tajner w rozmowie z TVN24. "Jesteśmy już po rozmowach. Najdłuższą na ten temat, taką zdecydowaną, odbyliśmy w Zakopanem podczas Pucharu Świata. Adam Małysz, Stefan Horngacher i ja rozmawialiśmy ponad godzinę, ale już na początku zaznaczyliśmy sobie, że nie będziemy rozmawiać o obietnicach czy naciskach, tylko rozpatrzymy dogłębnie sytuację. Podejmiemy decyzję w Seefeld na mistrzostwach świata, czyli już niedługo. My wyszliśmy z propozycją kontraktu do igrzysk olimpijskich w Pekinie i to podtrzymujemy konsekwentnie" - podkreślił Tajner.



Niepokój, co do przyszłości Horngachera z "Biało-Czerwonymi" pojawił się, kiedy Werner Schuster ogłosił, że po tym sezonie kończy pracę z niemiecką kadrą. Nasi zachodni sąsiedzi muszą zatem szukać nowego szkoleniowca. Jednym z faworytów jest właśnie Horngacher, którego kontrakt z PZN wygasa po zakończeniu obecnego sezonu.



"Jest nutka niepokoju, że kontynuacji nie będzie, ale bardzo mała. Stefan podkreślał, a my to wiemy, że się znakomicie czuje w polskim zespole. Jest świetna atmosfera, są wyniki. Sukcesy wypromowały go na jednego z najlepszych trenerów na świecie, ale on też wypromował naszych zawodników. Doprowadził ich do sukcesów i nie ma żadnego powodu, żeby to przerywać. Być może są jakieś powody o których nie wiemy. Od Zakopanego ze Stefanem nie rozmawialiśmy, bo nie ma takiej potrzeby. Umówiliśmy się w Seefeld" - zakończył Tajner.

W najbliższy weekend skoczkowie rywalizować będą w fińskim Lahti, a potem w niemieckim Willingen. To będzie ostatnia próba przed rozpoczynającymi się 22 lutego mistrzostwami świata w narciarstwie klasycznym w Seefeld.

PŚ w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1380 pkt 2. Kamil Stoch (Polska) 929 3. Stefan Kraft (Austria) 917 4. Piotr Żyła (Polska) 827 5. Dawid Kubacki (Polska) 741 6. Robert Johansson (Norwegia) 617 7. Stephan Leyhe (Niemcy) 604 8. Timi Zajc (Słowenia) 603 9. Johann Andre Forfang (Norwegia) 582 10. Markus Eisenbichler (Niemcy) 581 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Polska 3437 pkt 2. Niemcy 3023 3. Japonia 2485 4. Austria 2326 5. Norwegia 2077 6. Słowenia 1602 Zobacz pełną tabelę